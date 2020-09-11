في هذا الوقت .. ابدأ بمكافحة التجاعيد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 7:08 مساءً

يمكن تقليل عدد التجاعيد في الوجه دون استخدام البوتيكس أو التدخل الجراحي

تُعرّف التجاعيد على أنّها طيّاتٍ أو سلسلة نتوءاتٍ بالبشرة، وتظهر عادةً عندما يتقدّم الإنسان بالعمر أو بسبب عواملٍ أخرى سيتم شرحها لاحقاً، وتتعدد المناطق التي تظهر التجاعيد فيها؛ كالوجه والرقبة واليدينّ والذراعينّ، وتبدأ تجاعيد الوجه بالظهور بناءً على أكثر تعبيرات الوجه ظهوراً، وقد وُجدت العديد من الطرق التي تعمل على التخلّص من التجاعيد سواءٌ بطرقٍ طبيعيةٍ كانت أم طبيّةٍ، والتي سنتحدّث عنها في هذا المقال.

وفقا لموقع نوفوستي قالت خبيرة التجميل الدكتورة أستريد اوفيان، يمكن تقليل عدد التجاعيد في الوجه دون استخدام البوتوكس أو التدخل الجراحي.

وتقول الدكتورة، عند البدء باستخدام شريط لاصق (tape) في عمر 23 سنة، يمكن في المستقبل الحصول على وجه “هادئ”.

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وهذه الأشرطة المرنة، توضع على الوجه، على أساس أنها تمنع ظهور التجاعيد مبكرا. ولكن للأسف هذه اللصقات لا تساعد دائما في منع ظهور التجاعيد. وتقول، “يتوقف تأثير هذه اللصقات على بداية استخدامها. فإذا استخدمت عند بلوغ 23 سنة من العمر عندما تبدأ تجاعيد تغير الملامح بالظهور ، وتبدأ الفتاة تهتم ببشرتها وتستخدم هذه اللصقات مع تمارين الوجه، فإنها ستساعد، وتحصل في المستقبل على وجه سليم و “هادئ” نوعا ما”.

وتضيف الخبيرة، هذه اللصقات ليست عصا سحرية. فعند استخدامها بعد بلوغ 35 سنة من العمر، لا يكون لها أي تأثير.

وتقول، “إذا كان العمر 35 سنة وأكثر، وهناك تجاعيد فعلا، وعادة العبوس، ونبدأ باستخدام هذه الأشرطة اللاصقة، فإنها لن تساعد على إزالة التجاعيد أو تخفيفها”.

وتنصح الخبيرة، بضرورة استشارة أخصائي قبل البدء باستخدام هذه الأشرطة أو وسائل آخرى لمكافحة التجاعيد.