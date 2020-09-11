هذه الأمراض يستحيل بوجودها أخذ لقاح مضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

ينتظر العالم بتلهف إنجاز لقاح كورونا الذي صار في مراحله الأخيرة، حيث دخلت بعض اللقاحات في مراحل التجارب السريرية بينما بدأت بعض شركات الادوية في مرحلة الإنتاج لتغطي احتياجات الدول، ويؤمل من هذه اللقاح أن يخفف من نفشي الفيروس وأن يحد من أعداد المصابين المتزايدة لا سيما أن بعض الدول، قد دخلت في المرحلة الثانية من الوباء، وهناك تخوفات كبيرة بشأن الدخول في مرحلة ثالثة تكون القاضية لا سيما مع اقتراب الشتاء وعودة المدراس، والتي ستخلف تجمعات كبيرة. كما عبر الجسم الطبي عن تخوفاته من اللغلط الذي قد يحدث من الناس وعدم التفريق بين الأنفلونزا وكورونا مما سيتسبب في أزمة في المستشفيات.

وأعلن عالم المناعة فلاديسلاف جيمتشوغوف أن الأمراض المرتبطة بتناول الأدوية المثبطة للمناعة هي موانع مطلقة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ووفقا له، هناك الكثير من الأمراض المماثلة.

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وقال في مقابلة مع صحيفة “فيتشرينايا موسكفا”: “أبسط مثال على ذلك السرطان، لأنه إذا كان هناك علاج، فهو مصحوب بتثبيط المناعة. كل هذه الأمور المتعلقة بالتطعيم يجب أن يقررها طبيب المريض”.

وأضاف الطبيب أن الأمراض الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية والذئبة الحمامية وأمراض الدم الجهازية أيضا موانع مطلقة للتطعيم ضد COVID-19.

يذكر أن التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأ في موسكو في إطار المرحلة الثالثة من الدراسة. تلقى العديد من المتطوعين المكون الأول من الدواء، وبعد 21 يومًا سيحصلون على حقنة ثانية.