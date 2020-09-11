شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف طفل فى الولايات المتحدة أصيبوا بـ COVID-19.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن أكثر من 500 ألف طفل أمريكي تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 اعتبارًا من أوائل سبتمبر ، مع زيادة كبيرة في الأسابيع الأخيرةووفقا لتقرير موقع " HealthDay" تم الإبلاغ عن 70630 حالة أطفال جديدة في الفترة ما بين 20 أغسطس و 3 سبتمبر 2020. وبذلك يصل المجموع إلى 513.415 حالة - بزيادة قدرها 16٪ على مدى أسبوعين ، وذلك وفقًا لبيانات كل ولاية جمعتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ( AAP) وجمعية مستشفيات الأطفال.



اصابة نصف مليون طفل أمريكى بكورونا

وقالت الدكتورة سارة جوزا ، رئيسة AAP: "هذه الأرقام تذكير مخيف لماذا نحتاج إلى أخذ هذا الفيروس على محمل الجد"، فاعتبارًا من 3 سبتمبر ، كان الأطفال يمثلون ما يقرب من 10 ٪ من جميع حالات COVID-19 المبلغ عنها في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء ، وفقًا لآخر تقرير أسبوعي من المنظمتين.

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قال الخبراء إن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى مضاعفة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وأشاروا إلى أن الفيروس تصاعد في الولايات الجنوبية والغربية الوسطى خلال الصيف.

وبينما لا يزال الكثير غير معروف بشأن COVID-19 ، فإننا نعلم أن الانتشار بين الأطفال يعكس ما يحدث في المجتمعات الأوسع، فقد تم الإبلاغ عن عدد غير متناسب من الحالات بين الأطفال السود واللاتينيين ، وفي الأماكن التي ينتشر فيها الفقر".

ووفقا للتقرير، فإن هذا الارتفاع السريع في الحالات الإيجابية حدث خلال الصيف ، ومع برودة الطقس ، نعلم أن الناس سيقضون المزيد من الوقت داخل منازلهم، وعلىالرغم من أن الهدف هو إعادة الأطفال إلى المدارس للتعلم شخصيًا ، ولكن في العديد من المجتمعات ، هذا غير ممكن لأن الفيروس ينتشر دون رادع".

ومع اقتراب موسم الأنفلونزا ، من المهم "التعامل مع هذا الأمر بجدية وتنفيذ إجراءات الصحة العامة التي نعرف أنها يمكن أن تساعد"، يتضمن ذلك ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود الكبيرة والحفاظ على مسافة اجتماعية والحصول على لقاح الأنفلونزا، ستساعد هذه الإجراءات في حماية الجميع ، بمن فيهم الأطفال".