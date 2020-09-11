من هم الأكثر عرضة للوفاة بكورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة حديثة تناولت 3 آلاف شخص عولجوا في المستشفيات الأمريكية خلال الربيع أن البالغين الشباب الذين يعانون البدانة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، كانوا أكثر عرضة لأن يحتاجوا جهاز تنفس اصطناعي أو يموتوا بسبب "كوفيد-19".

وشملت الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما إنترنل ميديسين" مرضى عولجوا في المستشفيات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران في البلاد.

وأكدت أن الأشخاص ذوي البشرة السمراء والمتحدرين من أصول أمريكية لاتينية هم أكثر تضرراً جراء الوباء، إذ إن نسبتهم من بين البالغين الشباب الذين يعالجون في المستشفيات بلغت 57%، ومن الأشخاص الذين توفوا أو احتاجوا لجهاز تنفس اصطناعي كانت نسبتهم 49%.

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غير أن نسبة الأشخاص الذين يعانون بدانة خطرة (مع مؤشر كتلة الجسم فوق الـ40) كانت كبيرة جداً، إذ بلغت 41% من بين المرضى الذين توفوا أو احتاجوا جهاز تنفس، وأعقب هؤلاء الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم 31% والسكري 27%.

أما البالغون الشباب الذين يعانون المشكلات الثلاث (بدانة مفرطة وارتفاع في ضغط الدم وسكري)، فكانوا يواجهون خطر وفاة أو الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي يعادل ذلك العائد للبالغين الأصحاء من الفئات العمرية الأكبر (35 عاماً إلى 64)، وفق الباحثين.

وتضاف الدراسة إلى سلسلة بحوث أخرى تشير إلى أن الأشخاص البدناء يواجهون خطراً أكبر للإصابة بمضاعفات أخطر لـ"كوفيد-19".