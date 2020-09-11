ماذا يحدث للشخص عند إصابته بالإنفلونزا والكورونا في آن معا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

يمكن للأنفلونزا أن تتحول إلى التهاب رئوي

الأنفلونزا، والمعروفة باسم “النزلة الوافدة” أو الخُنان، هو مرض معد تسببه فيروسات مخاطية قويمة. أعراض الأنفلونزا يمكن أن تكون خفيفة أو قوية جدا. تشمل الأعراض : حمى، ثر أنفي، التهاب الحلق، ألم عضلي، صداع، سعال و إعياء. تبدأ هذه الأعراض عادة بعد يومين من التعرض للفيروس، وتستمر لمدة أقل من أسبوع. ولكن السعال قد يستمر لأكثر من أسبوعين.

تشمل مضاعفات الأنفلونزا ما يلي : الالتهاب الرئوي الفيروسي والالتهاب الرئوي الجرثومي الثانوي، والتهابات الجيوب الأنفية، وتفاقم المشاكل الصحية السابقة مثل الربو أو قصور القلب.

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة في فصل الخريف، وقد ترافقها الإصابة بفيروس “كورونا” بنفس الوقت مما يؤدي الى فشل عمل بعض الأعضاء في جسم المصاب.

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ويمكن أن تتسبب العدوى المتزامنة بهذين المرضين إلى تعطيل عمل بعض الأعضاء، محدثة مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون قاتلة للإنسان، بحسب ما صرح طبيب الأنف والأذن والحنجرة، فلاديمير زايتسيف.

وأكد الطبيب أن الأنفلونزا يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي، كما أن هناك خطر حدوث مشاكل في البلعوم والشعب الهوائية والرئتين.

وقال زايتسيف إن الإصابة بفيروس “كورونا” هي في معظم الحالات مرض قصبي رئوي، بحسب ما صرح لموقع aif.

وحول كيفية الشفاء ينصح الطبيب بالاهتمام باللياقة البدنية والنوم الجيد، الأمر الذي يسهل عملية العلاج.