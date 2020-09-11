زنجبيل وشاي اخضر مشروب للهضم السريع وحرق دهون البطن

خلال فصل الشتاء، تُعتبر زيادة الوزن أمراً طبيعياً نوعاً ما لدى المرأة، وذلك بسبب الكسل وقلة الحركة والنشاط وتفضيل الجلوس بدلاً من ممارسة الرياضة، وهكذا كله يعزز الشهية على تناول الطعام. فإذا كنت قد اكتسبت العديد من الكيلوغرامات الزائدة خلال الأشهر الفائتة، فلا تقلقي، إذ سنعرّفك على مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر، الذي يؤدي دوراً فاعلاً جداً في استعادة رشاقتك وخسارة الوزن.

مكونات



لتحضير مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر، أنت بحاجة الى المكونات التالية:

كوب من الماء.

قطعة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المجفف.

إقرئي ايضاً: اشتركي الآن في صفحة "الجميلة" على الفيسبوك

طريقة التحضير والاستهلاك



ضعي كوب الماء في وعاء على النار. وعند الغليان، انزعي الماء عن النار وأضيفي إليها الزنجبيل والشاي الأخضر المجفف. دعي المزيج جانباً لمدة عشر دقائق. بعدها صفيه واشربيه.

للحصول على نتائج مثالية، تناولي كوباً من هذا المشروب مرة صباحاً، وذلك قبل تناول الفطور بنصف ساعة، وكوباً آخر قبل وجبة الغداء بنصف ساعة أيضاً.

فوائد



يعمل هذا المشروب على تسهيل عملية الهضم وتعزيزها.

يساهم في القضاء على الدهون المتراكمة في جسمك، لا سيم في منطقة البطن.

يقلل نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد في رفع معدل حرق الدهون وتنظيم مستوى السكر في الدم.

يعزز عملية الأيض ويكبح الشهية، مما يساهم في إنقاص الوزن.

Advertisements

شاهدي ايضاً:

إقرئي ايضاً:

هذا المشروب يحرق السعرات الحرارية وأنت تنعمين بالأحلام.. طريقة بالفيديو

حددي شكل كرشك لتعرفي المشروب الذي يساعدك على التخلص منه

مشروب خارق يذيب 1 سم من دهون البطن يومياً.. وخلطة بالفيديو