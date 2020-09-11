شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر الأزواج: استدعوا الإسعاف فوراً في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الزوجين باستدعاء الإسعاف إذا شعر أحدهما بألم في القلب خلال العلاقة الحميمة. وقال النمر في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “إذا أحس أحد الطرفين ألماً في القلب أثناء العلاقة الحميمة، فيجب على كلا الطرفين التوقف فوراً بدون مجاملة واستدعاء الإسعاف”. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يحذر الأزواج: استدعوا الإسعاف فوراً في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.