شكرا لقرائتكم خبر عن نقل بريطانى للمستشفى بعد ابتلاعه عصا المسحة أثناء اختبار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم نقل رجل بريطانى يجرى اختباره لفيروس كورونا إلى المستشفى بعد ابتلاع عصا المسحة بالكامل عن طريق الخطأ، ووفقا لتقرير موقع "dailystar" من غير الواضح ما إذا كان المريض يحاول اختبار نفسه أو ابتلع العصا بعد زيارة محطة الاختبار، وفقًا لتقرير هال لايف.



ابتلاع عصا سحة كورونا

ويبلغ طول العصي عادة نحو 6 بوصات وهي مصنوعة من البلاستيك الرقيق للغاية مع مادة في أحد طرفيها، ويحتاج الأطباء إلى الوصول إلى مؤخرة الحلق لإجراء اختبارات Covid-19، ويتم قطعهم إلى النصف حتى يتمكنوا من استيعاب حاويات العينات، وقال مستشفى هال الملكي إنهم "لم يتمكنوا من التعليق" بعد الحادث الأخير يوم الثلاثاء.

وكافح الآلاف من البريطانيين لإجراء اختبارات فيروس كورونا ، حيث أشار وزير الصحة مات هانكوك إلى وجود "خلل" في نظام الحجز.

كما ألقى باللوم على الجمهور البريطاني في إخفاق حكومته في اختبار فيروس كورونا، قائلاً إن الكثير من الناس أجروا اختبارات "غير مناسبة"، واتُهم الوزير بإرسال رسائل متضاربة كما قال الشهر الماضي: "إذا كنت في شك ... احصل على اختبار".

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ووفقا للتقرير، جاءت محاولته لنقل اللوم رداً على الأخطاء الفادحة التي أدت إلى إصابة أشخاص يعانون من السعال والحمى بالسفر أكثر من 300 ميل لإجراء اختبار.

وقيل للكثيرين ممن حاولوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الخدمة مشغولة للغاية، لكن هانكوك قال: "لقد شهدنا زيادة في الطلب ، بما في ذلك الأشخاص غير المؤهلين لإجراء الاختبارات ، والأشخاص الذين ليس لديهم أعراض".

فيما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون ، أمس ، عن سلسلة من القيود الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا ، من المقرر تطبيقها يوم الاثنين 14 سبتمبر.

سيتم حظر التجمعات الاجتماعية لأكثر من 6 أشخاص ، وسيُطلب قانونًا من أعمال الضيافة أخذ تفاصيل العملاء ، وسيتم تكثيف الإجراءات على الحدود لمراقبة قواعد الحجر الصحي.

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بـ Covid-19 ، حيث تم تسجيل 2919 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.