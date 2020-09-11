كورونا والإنفلونزا.. أضرار قاتلة لـ"العدوى المتزامنة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة في فصل الخريف، وقد ترافقها الإصابة بفيروس "كورونا" بنفس الوقت، ما يؤدي إلى فشل عمل بعض الأعضاء في جسم المصاب.

ويمكن أن تتسبب العدوى المتزامنة بهذين المرضين في تعطيل عمل بعض الأعضاء، محدثة مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون قاتلة للإنسان، بحسب ما صرح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي، فلاديمير زايتسيف.

وأكد الطبيب أن الإنفلونزا يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي، كما أن هناك خطر حدوث مشاكل في البلعوم والشعب الهوائية والرئتين، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال زايتسيف إن الإصابة بفيروس "كورونا" هي في معظم الحالات مرض قصبي رئوي.

وحول كيفية الشفاء ينصح الطبيب بالاهتمام باللياقة البدنية والنوم الجيد، الأمر الذي يسهل عملية العلاج.