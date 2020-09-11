مفاجأة.. أطباء العناية المركزة أقل عرضة للإصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة بريطانية أن الأطباء العاملين في العناية المركّزة، بالرغم من تعاملهم مع الحالات الأكثر خطورة، أقلّ عرضة للإصابة بفيروس كورونا من زملائهم في الأقسام الأخرى، أو حتّى من عمّال صيانة المستشفيات.

ويعزى الأمر في جزء منه إلى تزويدهم بتجهيزات وقائية بدرجة كبيرة، مثل الكمامات، وفق ما أوضح القيّمون على هذه الدراسة التي نشرت تفاصيلها في مجلّة "ثوراكس" الطبية.

وقال أستاذ علم الأوبئة في جامعة برمنجهام، أليكس ريشتر الذي أشرف على هذه الأبحاث: "كنا نحسب أن العاملين في أقسام العناية المركّزة يواجهون خطراً أعلى.. لكنهم يحظون بحماية جيّدة نسبة إلى الآخرين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وشملت الدراسة أكثر من 500 فرد من الطواقم الطبية في مستشفيات برمنجهام كانوا كلّهم يزاولون مهامهم في أواخر أبريل/نيسان وقت اشتداد وطأة الوباء في بريطانيا حيث فُرض العزل العام.

وفي تلك الفترة، كانت المستشفيات تعالج ما يعادل 5 مرضى مصابين بـ"كوفيد-19" في الساعة الواحدة.

وأجري للمشاركين في هذه الأبحاث فحص مصلي (للأجسام المضادة) لمعرفة إن كانوا قد أصيبوا بالعدوى سابقاً.

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وتبيّن أن 24% من المشاركين لديهم أجسام مضادة تدلّ على إصابة سابقة بفيروس كورونا، في مقابل 6% من إجمالي سكان هذه المنطقة.

لكن هذه النسبة كانت تختلف باختلاف الطواقم الطبية، فهي كانت الأدنى عند أطباء العناية المركّزة 15%، في مقابل 30% للعاملين في خدمات الطبّ العام و34.5 % لعمّال الصيانة.

وبالإضافة إلى مسألة التجهيزات، قد يكون مردّ ذلك أن اختصاصيي العناية المركّزة عهدوا تطبيق تدابير الوقاية من العدوى بدقّة، بحسب أستاذ علم التخدير في جامعة بريستول تيم كوك.

وفسّر أيضا تدنّي هذه النسبة بالقول إن احتمال نقل العدوى هو أكثر انخفاضاً عند المرضى المصابين بمراحل خطرة ومن ثمّ متقدّمة من المرض مما هو عند من أصيبوا حديثاً بالفيروس.

وكما الحال في دراسات أخرى، بيّنت هذه الأبحاث أن خطر الإصابة بالمرض هو أعلى في أوساط ذوي البشرة السمراء وذوي الأصول الآسيوية وغيرهم من أفراد الأقليات الإثنية.