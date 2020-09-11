الإمارات: "صفر" وفيات بكورونا و517 حالة شفاء جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 75.177 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 77.842 حالة. وأكدت الوزارة شفاء 517 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 68.462، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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