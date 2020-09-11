البرازيل تستعين بروسيا في "معركة كورونا".. طلبت 50 مليون جرعة لقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع صندوق الاستثمارات المباشر الروسي وأمانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية اتفاقية تعاون لتزويد البرازيل بنحو 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق: "من المتوقع أن يبدأ توريد اللقاح إلى البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، الأمر متوقف على موافقة السلطات التنظيمية الحكومية البرازيلية، والتي ستأخذ في الاعتبار نتائج دراسة اللقاح ما بعد التسجيل. كما ستسمح الاتفاقية في المستقبل بتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البرازيل"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال البيان: "في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت سلطات ولاية بارانا البرازيلية، على أساس اتفاقية ثنائية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنها ستبدأ في اختبار لقاح (سبوتنيك - V) الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول على 10000 من العاملين الطبيين المتطوعين".

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وسجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، طوره مركز أبحاث "جامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وتم تسمية اللقاح بـ"سبوتنيك V".

وأفاد رئيس صندوق الاستثمار، كيريل دميترييف، بأن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في 5 دول، وأن القدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.