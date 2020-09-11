شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات فيتامين د يمكنها إبقاء مرضى Covid-19 خارج العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة إلى أن علاج مرضى فيروس كورونا بجرعات عالية من مكملات فيتامين (د) يمكن أن يساعد فى إبعادهم عن العناية المركزة، حيث أعطى الباحثون جرعات عالية من الكالسيفيديول - وهو نوع من مكملات فيتامين (د) - إلى 50 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى مع Covid-19 فى إسبانيا .

تم إعطاؤهم 100 ميكروجرام من المكمل على مدار أسبوع، مع 55 ميكروجرام فى اليوم الأول ثم جرعتان معززة من 27 ميكروجرام في اليومين الثالث والسابع، كانت الجرعة أعلى من 70 ميكروجرام الحد الأسبوعي الموصى به من قبل NHS.

قارن العلماء صحة المشاركين بـ 26 متطوعًا فى مجموعة تحكم لم يتم إعطاؤهم الأقراص ، والتي توصف عادة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية أو الكلى.

أصيب مريض واحد فقط أُعطى الكالسيفيديول بالمرض بدرجة كافية ليتم إدخاله إلى العناية المركزة، في حين نُقل نصف المشاركين في المجموعة الضابطة إلى وحدة العناية المركزة وتوفي اثنان، لم تكن هناك وفيات بين المتطوعين الذين تلقوا الفيتامين وخرج جميع المرضى الخمسين في نهاية المطاف بحلول نهاية الدراسة.

يعتقد الخبراء الآن أن Covid-19 يتسبب في تراكم كارثي لمادة كيميائية تسمى براديكينين ، مما يجعل الأوعية الدموية تتسرب وتزيد من خطر الالتهاب، الكالسيفيديول هو أحد الهرمونات القليلة التى تنظم البراديكينين ويمكنه أيضًا منع الجهاز المناعى من الدخول فى حالة زيادة السرعة.

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انقسم الباحثون حول ما إذا كان نقص فيتامين (د) ، وهو أمر حيوي لجهاز المناعة ، يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بسبب Covid-19. اقترح بعض العلماء أنه قد يكون أحد الأسباب التي تجعل السود أكثر عرضة للوفاة من المرض ، لأنهم لا ينتجون الكثير من الفيتامين بشكل طبيعي.

يمكن أن يؤدى تناول الكثير من فيتامين (د) إلى تلف العظام والأعضاء بمرور الوقت، ومع ذلك لم يشجع العلماء الناس على محاولة العلاج الذاتي.

ومن أجل الدراسة راقب باحثون من جامعة قرطبة فى إسبانيا وجامعة الأبحاث KU Leuven في بلجيكا 76 مريضًا في المستشفى مصابين بـ Covid-19.، تم تعيين خمسين من المرضى بشكل عشوائي على أقراص كالسيفيديول ، إلى جانب الرعاية العادية، تم وضع ستة وعشرين متطوعًا في مجموعة تحكم تلقوا رعاية قياسية فقط ، لمقارنة العلاج بها.

ونظرًا لأن الدراسة أجريت قبل عدة أشهر، كانت الرعاية القياسية لفيروس كورونا فى إسبانيا هى هيدروكسى كلوروكين وأزيثروميسين. منذ ذلك الحين ، أثبت هذان الدواءان عدم فعاليتهما في علاج الفيروس.

وأعطيت كالسيفيديول بجرعات عالية عند 50 ميكروجرام في اليوم الأول ثم 26 ميكروغرام في اليوم الثالث والسابع. ثم تم إعطاء هؤلاء المرضى الدواء بهذه الجرعة أسبوعيا حتى خروجهم من المستشفى.

كما توصي NHS الأشخاص بعدم تناول أكثر من 70 ميكروغرامًا من فيتامين د في الأسبوع ، لأنها تحذر من أنه يمكن أن يتسبب في تلف العظام والأعضاء بمرور الوقت.