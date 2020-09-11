شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هولندية تثبت استمرار أعراض Covid-19 لعدة شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة استقصائية فى هولندا إلى أن معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات الإصابة بـ Covid-19 ما زالوا يعانون من أعراض متعددة بعد 3 أشهر تقريبًا.

أفاد بحث نُشر يوم الخميس في مجلة Open Research التابعة للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي أنهم كانوا خاليين تمامًا من الأعراض بعد 79 يومًا من ظهور علامات العدوى لأول مرة.

المسح هو الأول من نوعه الذي يظهر انتعاشًا جزئيًا فقط بين عينة كبيرة من الناس، وفقًا للباحثين وشمل أكثر من 2100 شخص معظمهم تأكدت إصابتهم أو يشتبه في إصابتهم بـ Covid-19 في هولندا وفلاندرز، الجزء الشمالي الناطق بالهولندية من بلجيكا.



دراسة هولندية وأعراض كورونا

وأصاب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 أكثر من 27 مليون شخص على مستوى العالم ، تعافى منهم 18 مليونًا ، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأبلغ المستجيبون عن متوسط ​​سبعة أعراض عندما تم مسحهم في المتوسط ​​79 يومًا بعد ظهور علامات Covid-19 لأول مرة ، وكان التعب وصعوبة التنفس أكثر شيوعًا، ونحو 44% ما زالوا يعانون من ضيق في الصدر ، و 38 % يعانون من الصداع ، و 36 % يعانون من آلام في العضلات ، و 33 % يعانون من ألم بين شفرات الكتف.

وقال الباحثون على عكس المجموعة التي خضعت للدراسة في المستشفى ، فإن "المرضى الذين يعانون من Covid-19 "خفيف" لم يتلقوا سوى القليل من الإرشادات وغالبًا ما يتم التخلي عنهم لمصيرهم".

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وقال مؤلف الورقة "عندما كنا نتحدث مع المرضى، اكتشفنا أنهم اشتكوا أيضًا من أشياء قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بالجهاز التنفسى".

فيما أضاف أحد المؤلفين الرئيسيين للورقة والباحثة في مركز علاج أمراض الرئة المزمنة سيرو أنه لا يزال يتعين تحديد المدة التي يمكن أن تظل فيها الأعراض.

أجرت المجموعة مسحها في يونيو. وقالت الصحيفة إن متوسط ​​عمر المستجيبين كان 47 عاما ، بينما كان 85 % من الإناث ، وأفاد معظمهم بأنهم بصحة جيدة قبل ظهور أعراضهم.

ومن بين المستجيبين تم إدخال 5 % إلى المستشفى مع تأكيد Covid-19. من بين البقية ، ثبتت إصابة 17 % بالفيروس ، وتم تشخيص 44 % بناءً على الأعراض ، ولم يكن لدى 39 % تشخيص قائم على الأعراض من قبل طبيب.

تتوافق النتائج مع نتائج دراسة سابقة أجريت على 143 مريضًا من Covid-19 خرجوا من مستشفى في إيطاليا. فقط 13 % من هؤلاء المرضى كانوا خاليين تمامًا من الأعراض ذات الصلة 60 يومًا في المتوسط ​​بعد ظهور الأعراض الأولى، وفقًا لورقة نُشرت فى يوليو.

فيما مازال نصفهم يعانون من ثلاثة أعراض أو أكثر، وأفاد 44% منهم بأن نوعية الحياة أسوأ.