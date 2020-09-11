الصين تؤكد فعالية دواء روسي في مكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف نائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، فاليري شاروشين، أن علماء من الصين أكدوا أن عقار تريازافيرين الروسي، وفقًا لنتائج الأبحاث الأولية، فعال في مكافحة "كوفيد- 19".

ونقل موقع "سبوتنيك" عن "شاروشين" قوله في بيان صادر عن جامعة الأورال الفيدرالية: "التريازافيرين له تأثير إيجابي في مكافحة COVID-19، فهو يقصر مدة مسار المرض ويخفف العديد من الأعراض.. تلقينا هذه المعلومات من رئيس جامعة هاربين الطبية، يانغ باوفينج، الجواب غير رسمي حتى الآن، لأن البحث لم يكتمل.. إن النتيجة بدائية وتحتاج إلى مزيد من التطوير، ولكن بشكل عام هناك تأثير إيجابي".

وأضاف الموقع: "وفقًا له، فقد وافقت الصين على بروتوكول التجارب السريرية (المنشور في مجلة Engineering)، والذي بموجبه تجري عشرة مستشفيات في مقاطعة هيلونغجيانغ دراسات عشوائية على مجموعة مختارة وعلى المرضى الذين يتلقون الدواء، لكنهم لا يعرفون أنهم يتلقونه، ويتم إجراء الدراسات على المرضى الذين يعانون من مرض خفيف أو متوسط".

وتابع: "أوضحت الجامعة أن 245 مريضًا من المقاطعة يشاركون في الدراسة. يتم إجراء دراسات استقصائية مماثلة في عدد من المستشفيات في يكاترينبورغ".

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وأفادت التقارير في وقت سابق، أنه في فبراير/ شباط، بناءً على طلب من القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في يكاترينبرغ، أرسل العلماء العقار إلى الصين لاختباره ضد فيروس كورونا.

إلى ذلك، قال باسكال سوريو الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" للأدوية إن الشركة ستعرف قبل نهاية العام ما إذا كان لقاحها التجريبي يحمي الناس من الإصابة بمرض كوفيد-19، بشرط أن تتمكن من استئناف التجارب قريبا.

وعلقت الشركة البريطانية هذا الأسبوع تجارب في مراحلها الأخيرة بعد مرض أحد المشاركين فيها في بريطانيا، وأفادت تقارير بأن المريض يعاني أعراضا تتفق مع الإصابة بالتهاب نادر بالنخاع الشوكي يعرف بالتهاب النخاع المستعرض.