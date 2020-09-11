شوكولاتة دون ضرر.. الكمية وعدد المرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت هيئة حماية المستهلك الروسية إنه لا يجب لأي شخص بالغ يتمتع بصحة جيدة أن يتناول ما يزيد على 50 جرامًا من الشوكولاتة في المرة الواحدة، وعليه ألا يتناولها أكثر من مرتين في الأسبوع.

وأوضحت الهيئة لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة، يوصى بعدم تناول أكثر من 50 جرامًا من الشوكولاتة في المرة الواحدة، وليس أكثر من مرتين في الأسبوع".



وأكدت أنه لا ينصح قطعا بتناول الشوكولاتة للأطفال دون سن الثالثة، لأنها لن تجلب أي فائدة، وهذا المنتج ثقيل للغاية على معدة غير مستعدة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات ينصحون بتناول 20 جرامًا بما لا يزيد عن مرتين في الأسبوع.





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وشددت الهيئة على أن الشوكولاتة مفيدة في كميات محددة، فهي تزيد الكفاءة والتركيز وتحفز النشاط العقلي، فمضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتقوية جهاز المناعة.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الشوكولاتة تحتوي على كمية كبيرة من السكر والدهون، لذا فإن الإفراط في تناولها يؤدي إلى السمنة ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة يكون في 13 سبتمبر/ أيلول من كل عام.



