استخدام ورق الفويل في الطبخ.. المسموح والممنوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الطبيبة وخبيرة التغذية الروسية، يكاتيرينا بورلايفا، أن ورق القصدير المعروف بورق الفويل أو الألومنيوم لن يضر بصحتك إذا تم اتباع شروط معينة.

وتتعدد استخدامات ورق القصدير في الطبخ، حيث يمكن بمساعدته تحضير الطعام وتخزينه، لكن هناك مخاوف كثيرة بشأن ضرره لاحتوائه على الألومنيوم، الذي يمكن لجزيئاته أن تدخل الطعام في درجات حرارة عالية.

وتقول الطبيبة بورلايفا: "رقائق القصدير مغطاة بغشاء أكسيد بحيث لا ينتقل الألومنيوم الذي تحتويه إلى الطعام. هذا طلاء رقيق لا يمكن للإنسان تمييزه من المظهر. يحمي الأكسيد الطعام من الألومنيوم. ولكن يمكن طلاء الرقائق التقنية بمانع التسرب أو غيره من المواد غير الغذائية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

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ومع ذلك، حذرت الطبيبة من أن بعض الأطعمة لا يمكن طهيها في رقائق القصدير.

وأضافت بورلايفا: "يجب أن نتذكر أنه لا يجب طهي المنتجات التي تحتوي على حامض باستخدام الرقائق، أو تلك التي تتطلب وصفتها حامضًا مثل الخل أو الليمون، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدمير الطبقة الواقية، ومن ثم سينتقل الألومنيوم إلى الطعام".

وتابعت الطبيبة أن القصدير له مميزاته، وقالت: "في الحالات الأخرى، من الآمن تمامًا تخزينه في الثلاجة والطهي باستخدامه. في الحالة الأولى، سيحتفظ المنتج بمذاقه لفترة أطول وسيتم حمايته من الروائح الأخرى".