اسرع طريقة تخسيس برجيم البلح الأصفر 

تبحث الكثيرات عن اسرع طريقة تخسيس اي عن رجيم سهل التطبيق وقوي التأثير. وعادة ما يوصي اختصاصيو التغذية من اجل ذلك باتباع برنامج غذائي صحي يقوم على تناول 3 وجبات اساسية خالية من الدهون والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ويمكن ان ينصحوا ايضاً باعتماد حميات مؤقتة اي يمكن تطبيقها لمدة قصيرة وتشكل اسرع طريقة للتخسيس واستعادة الرشاقة ونحت الجسم. وفي هذا السياق من المفيد تطبيق برنامج حمية المبلح الاصفر.



فوائد البلح الاصفر



لا يعتبر تناول البلح الاصفر ضمن حمية غذائية اسرع طريقة للتخسيس فقط، بل ان هذا يعود على الجسم بالكثير من الفوائد الصحية.

- يساعد اكل البلح الاصفر على الشعور بالشبع والامتلاء لمدة طويلة وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية.

- يعتبر هذا الثمر مصدراً مهماً للألياف النباتية التي تساهم في الحد من الرغبة في تناول الطعام. فكل كوب منه يوفر نسبة 6 الى 7 في المئة من حاجة الجسم من هذه المكونات.

- لكن من الافضل عدم المبالغة في تناوله لأنه يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية في المقابل.



طريقة رجيم البلح الاصفر



يمكن تطبيق هذا الرجيم بطرق عدة مختلفة تساعد كلها على خسارة الوزن الزائد واستعادة الرشاقة في حال تم اتباعها بدقة مع الالتزام بالكميات المحددة.

الطريقة الاولى



- ينصح مثلاً بتناول 5 الى 7 حبات من هذا البلح في الصباح على الريق مع كوب من الحليب قليل الدسم.

- يمكن فعل هذا لمدة اسبوع كامل على ان يتم خلال النهار تناول وجبتي غداء وعشاء صحيتين تخلوان من المواد الدهنية الضارة ومن الاطعمة الغنية بالسكر المضاف.

الطريقة الثانية



يمكن تناول 5 حبات من البلح الاصفر في الصباح و3 خلال وجبة خفيفة و5 خلال الغداء و5 كوجبة خفيفة و5 اثناء وجبة العشاء قبل الساعة 7 مساء. وفي هذه الحالة يمكن اتباع هذا البرنامج لمدة 3 ايام فقط منعاً لحدوث اي نقص في بعض المغذيات الاساسية.

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الطريقة الثالثة



الفطور. كوب ماء كبير مع 7 حبات بلح اصفر.

الغداء. كوب ماء مع 5 حبات بلح.

العشاء. كوب ماء مع 5 حبات بلح.

ويمكن اتباع هذا النظام لمدة 5 ايام مع ممارسة التمارين الرياضية من اجل زيادة معدل حرق الدهون.



وصفة البلح لخسارة الوزن

يمكن اذاً اتباع اسرع طريقة للتخسيس برجيم البلح والحصول على النتيجة في ايام عدة. ولهذا يجب ان تضاف الى برنامجه وصفات سهلة التحضير ومنها خلطة البلح والزنجبيل.

المقادير



5 ملاعق طعام من البلح الاصفر المفتت ومنزوع البذور.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من بذور الشمر

كوبان كبيران من الماء

ملعقة صغيرة من النعناع المفروم

الخطوات



1 يوضع الماء مع البلح والزنجبيل والنعناع والشمر في وعاء على النار.

2 عندما يبدأ الماء بالغليان يترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

3 ينزع الخليط عن النار ويترك ليصبح فاتراً.

4 من اجل الاستفادة من خصائصه الكثيرة وخصوصاً في ما يتعلق بنسف الدهون ونحت الجسم، ينصح بشرب كوب منه 3 مرات يومياً ومن الافضل ان يتم هذا قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات.

واثناء تطبيق اسرع طريقة للتخسيس برجيم البلح الاصفر من المهم الامتناع عن تناول الحلويات والاطعمة الغنية بالدهون الضارة. ومن المهم ايضاً ممارسة الرياضة مثل المشي في الصباح والمساء.









