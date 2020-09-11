كورونا حول العالم.. قفزة قياسية في الهند و"صفر" إصابات محلية بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 913 ألفا و927 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 28 مليوناً و329 ألفاً و602 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 20 مليونا و344 ألفا و560 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

قفزة يومية قياسية في إصابات الهند

أعلنت الهند، الجمعة، تسجيل قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 96551 إصابة، وهو ما يرفع الإجمالي إلى 4.5 مليون.

كما تم تسجيل 1209 وفيات، ليصل الإجمالي إلى 76271.

وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.





40557 إصابة جديدة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل40557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، 4 ملايين و238 ألفاً و446 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 129522 عقب تسجيل 983 حالة وفاة جديدة .

Advertisements

وبحسب الوزارة تجاوز عدد المتعافين من المرض الـ3.4 مليون حالة.





كوريا الجنوبية تسجل 176 إصابة جديدة

صرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها الكوري الجنوبي، الجمعة، أن عدد المصابين بـ"كوفيد-19" ارتفع إلى 21.919، بزيادة 176 حالة جديدة.

وظل المعدل اليومي للمصابين ما بين 100 و200 لليوم التاسع، غير أن اليوم شهد زيادة بـ21 حالة عن الخميس، ومن بين الإصابات الجديدة 161 حالة محلية و15 حالة وافدة من الخارج.





"صفر" إصابات محلية بالصين

أعلنت لجنة الصحة العامة في الصين، الجمعة، أن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الـ26 على التوالي.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات "كوفيد-19" المؤكدة في الصين 85168، في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.