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شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن كسور العظام عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسور العظام من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً عند الأطفال وهو كسر جزئي أو كامل في العظم، عندما يحدث الكسر يكون مفتوحًا أو مغلقًا والكسر المفتوح يخترق العظم والجلد أما الكسر المغلق بسيط يكون العظم مكسوراً لكن لا يوجد جرح في الجلد، في هذا التقرير نقدم كل المعلومات اللازمة حول كسور العظام عند الأطفال، بحسب موقع "سيدار سيناي".
تحدث الكسور عند الضغط على العظم بقوة أكبر مما يستطيع العظم امتصاصه تكون العظام أضعف عندما تكون ملتوية. يمكن أن تحدث كسور في العظام نتيجة الإصابات الناتجة عن الإجهاد أو السقوط أو الصدمات أو الإصابة المباشرة بالجسم.
يمكن أن تحدث الأعراض بشكل مختلف قليلاً في كل طفل فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا إذا كسر طفلك أحد العظام:
-ألم
-تورم
-تشوه واضح في العظام
-مشكلة في استخدام أو تحريك العظم بطريقة طبيعية
-الدفء أو الكدمات أو الاحمرار
يعتمد العلاج على أعراض طفلك وعمره وصحته العامة. سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة.
الكسر المفتوح هو حالة طارئة يحدث هذا عندما يخترق العظم الجلد. أو عندما يكون للجلد جرح عميق يفضح العظم
الهدف من العلاج هو السيطرة على الألم ، ومساعدة العظام على التئام، ومنع المضاعفات حتى يتمكن طفلك من استخدام المنطقة المكسورة مرة أخرى بشكل طبيعي. قد يشمل العلاج:
-جبيرة هذا يبقي العظم المكسور دون أن يتأثر الجلد.
الدواء يمكن أن تساعد بعض الأدوية في تخفيف الألم.
-جراحة. قد يحتاج طفلك لعملية جراحية لإعادة أنواع معينة من العظام المكسورة إلى مكانها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.