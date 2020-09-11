شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن كسور العظام عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسور العظام من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً عند الأطفال وهو كسر جزئي أو كامل في العظم، عندما يحدث الكسر يكون مفتوحًا أو مغلقًا والكسر المفتوح يخترق العظم والجلد أما الكسر المغلق بسيط يكون العظم مكسوراً لكن لا يوجد جرح في الجلد، في هذا التقرير نقدم كل المعلومات اللازمة حول كسور العظام عند الأطفال، بحسب موقع "سيدار سيناي".

اسباب كسر العظام عند الأطفال

تحدث الكسور عند الضغط على العظم بقوة أكبر مما يستطيع العظم امتصاصه تكون العظام أضعف عندما تكون ملتوية. يمكن أن تحدث كسور في العظام نتيجة الإصابات الناتجة عن الإجهاد أو السقوط أو الصدمات أو الإصابة المباشرة بالجسم.

اعراض كسر العظام عند الطفل

يمكن أن تحدث الأعراض بشكل مختلف قليلاً في كل طفل فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا إذا كسر طفلك أحد العظام:

-ألم

-تورم

-تشوه واضح في العظام

-مشكلة في استخدام أو تحريك العظم بطريقة طبيعية

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-الدفء أو الكدمات أو الاحمرار

علاج كسر العظام عند الطفل

يعتمد العلاج على أعراض طفلك وعمره وصحته العامة. سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة.

الكسر المفتوح هو حالة طارئة يحدث هذا عندما يخترق العظم الجلد. أو عندما يكون للجلد جرح عميق يفضح العظم

الهدف من العلاج هو السيطرة على الألم ، ومساعدة العظام على التئام، ومنع المضاعفات حتى يتمكن طفلك من استخدام المنطقة المكسورة مرة أخرى بشكل طبيعي. قد يشمل العلاج:

-جبيرة هذا يبقي العظم المكسور دون أن يتأثر الجلد.

الدواء يمكن أن تساعد بعض الأدوية في تخفيف الألم.

-جراحة. قد يحتاج طفلك لعملية جراحية لإعادة أنواع معينة من العظام المكسورة إلى مكانها.