شكرا لقرائتكم خبر عن الفشل الكبدى الحاد مرض قد تسببه جرعة دواء زائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفشل الكبدي الحاد هو حالة نادرة تحدث عندما يبدأ الكبد فجأة في التوقف عن العمل، يحدث هذا غالبًا بعد تناول جرعة زائدة من الدواء أو التسمم، بينما يحدث فشل الكبد المزمن على مدى فترة طويلة من الزمن، في هذا التقرير نتعرف على الفشل الكبدي الحاد وأعراضه وعلاجه وأسبابه وكل ما يتعلق بهذا المرض وفقاً لموقع "سيدار سيناي" الأمريكي.



الفشل الكبدي الحاد

الفشل الكبدي الحاد وأسبابه

الفشل الكبدي الحاد يحدث بسبب تناول الكثير من عقار الاسيتامينوفين معظم حالات الفشل الكبدي الحاد والأسيتامينوفين هو مسكن للألم يوجد في العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تتسبب بعض الأمراض أيضًا في فشل الكبد الحاد ، مثل التهاب الكبد ومرض ويلسون. في بعض الحالات ، يكون سبب فشل الكبد غير معروف.

وهناك أشخاص يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بفشل الكبد الحاد إذا كنت:

-تناول الكثير من عقار الاسيتامينوفين

-لديك أمراض أو عدوى معينة، مثل التهاب الكبد ومرض ويلسون وفيروس الهربس البسيط

-شرب الكثير من الكحول

-ضعف تدفق الدم إلى الكبد



الفشل الكبدي الحاد

الفشل الكبدي الحاد وأعراضه

إذا كنت تعاني من فشل كبدي حاد، فقد تظهر عليك أعراض مثل:

-إسهال

-عدم الراحة على جانبك الأيمن ، أسفل أضلاعك مباشرة

-إعياء

-فقدان الشهية

-غثيان

مع تفاقم المرض ، قد تصاب بالارتباك والنعاس الشديد. تشمل الأعراض الأخرى:

-كدمات أو نزيف بسهولة

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-اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين)

- تقيؤ الدم

-تراكم السوائل في بطنك



الفشل الكبدي الحاد

الفشل الكبدي الحاد وتشخيصه

الفشل الكبدي حالة خطيرة يتطلب رعاية طبية على الفور سيسألك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن صحتك السابقة، واستخدامك للأدوية أو العقاقير غير المشروعة ، وأي تعرض محتمل للسموم.

ستحتاج أيضًا إلى فحص جسدي. قد يتحقق مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من علامات التهاب الكبد ، مثل اليرقان والتعب وآلام البطن.

قد تحتاج أيضًا إلى:

-اختبارات اليقظة العقلية

-تحاليل الدم. هذه تحقق من إنزيمات الكبد ومستويات البيليروبين. كما أنها تقيس قدرة الدم على التجلط. وهذا ما يسمى زمن البروثرومبين.

-اختبارات التصوير. قد يكون لديك فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. هذه تحقق من الكبد.



الفشل الكبدي الحاد

علاج الفشل الكبدي الحاد

يعتمد علاج الفشل الكبدي الحاد على السبب الأساسي إذا اعتقد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أنك تناولت الكثير من عقار الاسيتامينوفين، فمن المحتمل أن تحصل على الفحم المنشط.

سيساعد تناول هذا جسمك على تقليل كمية الدواء التي يمتصها الجهاز الهضمي أو يمكنك تناول دواء يحتوي على مادة أسيتاليستين يمكن أن يساعد هذا الدواء أيضًا في تناول جرعة زائدة من عقار الاسيتامينوفين.

يمكنك تناول هذا الدواء إما عن طريق الفم أو عن طريق الوريد كما أنه مفيد أحيانًا للأشخاص الذين يعانون من فشل الكبد الحاد الذي لم ينتج عن الكثير من عقار الاسيتامينوفين.

إذا كان التهاب الكبد الفيروسي هو سبب الفشل الكبدي الحاد، فقد يعطيك مقدم الرعاية الصحية بعض الأدوية حسب نوع التهاب الكبد الذي تعاني منه.