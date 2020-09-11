شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب رائحة القدم التى تشبه "الخل" وطرق التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجود رائحة القدم الكريهة ليس بالضرورة شيئًا يثير القلق، وتحدث رائحة القدم غالبًا عندما تختلط البكتيريا الموجودة على القدم والأحذية والجوارب مع العرق، يمكن أن ينتج عن هذا منتج ثانوي حمضي كريه الرائحة، يتضمن تعرق القدم لدى بعض الأشخاص حمض البروبيونيك الذي هو نتاج تكسير الأحماض الأمينية بواسطة بكتيريا البروبيونيك يأتي حمض البروبيونيك من نفس عائلة حمض الخليك (الخل) هذا قد يفسر رائحة القدم التي تشبه رائحة الخل.

أسباب رائحة القدمين مثل الخل

كلما زاد تعرق القدمين ، زادت رائحة الخل ولكن لا يتعلق بالضرورة بالحرارة أو التمارين ويمكن أن يتم علاج هذه الحاله.

فرط التعرق البؤري الأساسي

سبب هذا النوع من فرط التعرق غير معروف عند التركيز بشكل أساسي على القدمين ، فقد يشار إليها باسم فرط التعرق الأخمصي.

فرط التعرق البؤري الثانوي

يحدث هذا النوع من فرط التعرق بسبب حالة طبية ، مثل داء السكري، حالة الغدة الدرقية، اضطرابات الجهاز العصبي، الالتهابات، انخفاض سكر الدم، الهبات الساخنة لانقطاع الطمث

تغيرات في رائحة القدم

إذا تغيرت رائحة القدم وبدأت رائحتها تشبه رائحة الخل ، فمن المحتمل أن يكون سبب ذلك تغيير في:

حمية، دورات الهرمونات الطبيعية، نمط الحياة العام

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يمكن تقليل رائحة القدم الكريهة أو التخلص منها عن طريق:

- اغسل قدميك يوميًا بصابون مضاد للبكتيريا.

- نقع قدميك لمدة 10-20 دقيقة في وعاء كبير أو حوض من الماء الدافئ مع نصف كوب من ملح مذاب فيه من خلال سحب الرطوبة من بشرتك ، يجعل الملح بيئة أقل جاذبية للبكتيريا.

- قم دائمًا بتجفيف قدميك جيدًا بعد الاستحمام أو السباحة أو النقع ، وارتداء جوارب وأحذية قطنية مصنوعة من مواد طبيعية تسمح للرطوبة بالتبخر و تغيير جواربك أثناء النهار.

- رش كمية صغيرة من نشا الذرة في حذائك للمساعدة في الحفاظ على قدميك جافة.

- تجنب ارتداء نفس زوج الأحذية يومين متتاليين لمنحهم الوقت حتى يجف.

- رش الجزء الداخلي من حذائك بمطهر يحتوي على عنصر تعقيم ، مثل الإيثانول إذا كان حذائك يحتوي على نعل داخلي قابل للإزالة ، فقم بإزالته ورشه برفق ثم اتركه يجف خارج حذائك لمدة 24 ساعة.