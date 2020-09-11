شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من الوسواس القهرى يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب الوسواس القهري ليس شيئًا شائعًا، ولكن قد يفشل الكثير من الناس في التعرف على أنهم مصابون به، وهو في الأساس اضطراب قلق قد يؤدي إلى معاناة ومشاكل جسدية، وهناك أنواع مختلفة من الوسواس القهري يتم تمييزها على أساس خصائصه.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك 3 أنواع من الوسواس القهرى يجب معرفتها:

أنواع الوسواس القهرىالتلوث والغسيل

يعاني معظم الناس من الوسواس القهري من النظافة ، حيث يصابون بالذعر عند رؤية الملوثات من حولهم، فهم قلقون للغاية بشأن النظافة من حولهم خوفًا من المرض، حتى لو كان كل شيء على ما يرام، وهذا يشمل الأوساخ والغبار والبكتيريا والفيروسات والجراثيم والمواد اللاصقة مثل العلكة والدم وما إلى ذلك. القائمة لا حصر لها لأنك لا تعرف أبدًا ما الذي قد يؤدي إلى اضطراب الوسواس القهري لدى الشخص.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري من النظافة الذهاب إلى حد يتجنبون فيه زيارة مكان أو مقابلة شخص قد يبدو غير صحي أو غير نظيف بالنسبة لهم، ستجدهم يحملون معقمات في كل مكان للتأكد من نظافتهم وحمايتهم، للأسف ، يصبح هؤلاء الأشخاص عرضة للحساسية والمهيجات. بمجرد اتصالهم بعناصر معادية ، يمرضون. هذا يغذي الوسواس القهري.

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الشك والخوف من الحوادث العرضية

هل سبق لك أن رأيت شخصًا يشعر بالقلق دائمًا من احتمال حدوث شيء مشئوم؟ قبل القيام بشيء ما أو الذهاب إلى مكان ما أو بشكل غير معقول ، يفكرون في كل احتمالات وقوع حوادث أو إيذاء أنفسهم أو أي شخص آخر دون قصد، إنهم يدركون تمامًا أنهم يفشلون في فعل أي شيء ناهيك عن إنجاز أي مهمة بنجاح، فهم دائمًا محاطون بالخوف والشعور بالشك وما إلى ذلك.

الوسواس القهري من الكمال

بينما يُقال أنه لا يوجد أحد مثالي ولا يمكن أن يكون أيًا منهما على الإطلاق ، فهؤلاء هم الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم منشدون للكمال ويريدون أن يكون كل شيء صحيحًا ومتناسقًا ومرتباً، فكل ما يهمهم هو الدقة ولا مجال للخطأ.

يُرى دائمًا الكثير من هؤلاء الأشخاص يرتبون وينظمون الأشياء التي لا تحتاج إلى تغيير، يشعرون بعدم الراحة عند رؤية الأشياء غير متجانسة أو متناظرة، في حين أنهم قد يشعرون بالرضا عن ذلك ، فإنه يؤثر على الأشخاص من حولهم لأن هذا الإكراه يصبح مزعجًا في بعض الأحيان.