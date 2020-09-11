شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الثوم الصحية عديدة وأبرزها تقوية الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثوم مليء بالفيتامينات والمعادن المفيدة مثل المنجنيز والسيلينيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 ومضادات الأكسدة الأخرى، بما في ذلك الأليسين، وتشير دراسة حديثة إلى أن تناول الثوم قد يعمل على استرخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم لذلك احصل على فصوص الثوم وأضفها إلى نظامك الغذائي اليومي لجني هذه الفوائد لجسمك، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الثوم، بحسب موقع "Health grades".



فوائد الثوم

فوائد الثوم

فوائد الثوم الصحية عديدة وتشمل:

تحسين ضغط الدم

للثوم فوائد مضادة للالتهابات ويساعد على تدفق الدم بسهولة أكبر عبر الجسم ووجدت العديد من الدراسات أن ضغط الدم انخفض بنسبة 10٪ عندما تناول المشارك مكملات الثوم.

ضع في اعتبارك أن جرعات المكملات عالية إلى حد ما - 600 إلى 1500 مجم من مستخلص الثوم هذا يعادل ما يقرب من أربعة فصوص من الثوم يوميًا.

خفض الكولسترول

يمكن أن يقلل الثوم أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

لاحظت مجموعة من المشاركين في الدراسة الذين تناولوا مكملات الثوم انخفاض مستويات الكوليسترول لديهم على مدار خمسة أشهر مثل العديد من العلاجات الطبيعية ، فإن فوائد الثوم تستغرق بعض الوقت ، لأن عليك ترك الفيتامينات والمعادن تتراكم في جسمك لكن إضافة الثوم إلى روتينك اليومي هي طريقة صحية لتطوير عادة مدى الحياة يمكن أن تفيد صحتك عامًا بعد عام.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الثوم مادة طبيعية في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم كما أنه مفيد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إرخاء الأوعية الدموية المتيبسة ومنع تراكم الصفائح الدموية.

يزيد الثوم من إنتاج أكسيد النيتريك الذي يحافظ على استرخاء الأوعية الدموية، كما أنه يمنع الصفائح الدموية من الارتباط بالبروتينات مما يقلل الجلطات الدموية عندما يتعلق الأمر بمساعدة أمراض القلب.

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فوائد الثوم

الثوم وقاية من نزلات البرد والانفلونزا

يساعد الثوم المهضوم على تعزيز جهاز المناعة ويقلل من شدة وطول أعراض البرد والإنفلونزا أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مكملات الثوم يوميًا قلل من عدد المصابين بنزلات البرد بنسبة 63٪.

أفادت الدراسات أيضًا أن متوسط ​​طول أعراض البرد انخفض من خمسة أيام إلى يوم ونصف إذا كنت تحب الثوم ، فحاول إضافة المزيد إلى وجباتك عندما تشعر بالبرد.

أداء رياضي أفضل

استخدمت الثقافات القديمة الثوم لتحسين الطاقة وتقليل إجهاد الأشخاص الذين يقومون بعمل بدني في نهاية المطاف ، بدأ الرياضيون الأولمبيون في اليونان باستخدام الثوم لتعزيز قدرتهم الرياضية والآن يستخدمه الرياضيون المعاصرون (والأشخاص العاديون أيضًا) لتقليل التعب الناجم عن ممارسة الرياضة.

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والذين تناولوا زيت الثوم لمدة ستة أسابيع حسّنوا ذروة معدل ضربات القلب بنسبة 12٪ ويمكنهم ممارسة الرياضة لفترة أطول دون الشعور بالتعب.

إذا كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك وتحب الثوم ، فأضف المزيد إلى نظامك الغذائي اليومي.

تقوية العظام

هناك بعض الأدلة على أن الثوم يمكن أن يساعد في تقليل فقدان العظام عن طريق زيادة هرمون الاستروجين لدى الإناث ، والذي يمكن أن يكون مكسبًا كبيرًا لصحة عظامك بعد انقطاع الطمث يمكن أن تساعد إضافة جرعة يومية من الثوم في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل. ما زلت بحاجة إلى تضمين الأطعمة الصحية الأخرى لإحداث تأثير حقيقي على كثافة العظام - منتجات الألبان والخضروات ذات الأوراق الخضراء والأسماك والمكسرات كلها خيارات جيدة. ولكن من السهل تتبيل عشاء السلمون والسبانخ بالثوم لمزيد من الجاذبية.



فوائد الثوم

تحسين الذاكرة

يساهم الضرر الناجم عن الجذور الحرة في الشيخوخة ، لكن الثوم يحتوي على أحد مضادات الأكسدة القوية للمساعدة في محاربة ذلك - S-allyl cysteine.

تظهر مضادات الأكسدة هذه واعدة في الحماية من تلف الدماغ والحفاظ على أداء عقلك بشكل أفضل مع تقدمك في العمر. إنه يعمل عن طريق زيادة تدفق الدم في الدماغ بفضل قدرة الثوم على خفض الكوليسترول وضغط الدم وهذا يعني انخفاض خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل الخرف ومرض الزهايمر.

صحة الجلد

الثوم غذاء خارق لأنه يحتوي على العديد من الخصائص المفيدة: مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات. مما يضيف فوائد كبيرة لبشرتك ساعد خصائص الثوم المضادة للأكسدة في حماية بشرتك ومنع الضرر الناجم عن الجذور الحرة. قد يكون لاستخدام مستخلص الثوم الموضعي بمرور الوقت آثارًا مضادة للشيخوخة لأن الثوم يساعد على زيادة نمو خلايا الجلد وطول عمرها.