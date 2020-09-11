شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يحذر من خطر يهدد مرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، مرضى السكري من الاكتئاب والقلق وخطورة ذلك على الحالة الصحية والنفسية للمرضى.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأمراض المزمنة بما فيها السكري من النوع الأول تزيد من القلق النفسي والتوتر والاكتئاب”.

وأضاف “إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعرفه من الاكتئاب فلا تتردد في طلب المساعدة، من الأخصائي النفسي”.