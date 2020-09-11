شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يحذر من خطر يهدد مرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، مرضى السكري من الاكتئاب والقلق وخطورة ذلك على الحالة الصحية والنفسية للمرضى.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأمراض المزمنة بما فيها السكري من النوع الأول تزيد من القلق النفسي والتوتر والاكتئاب”.
وأضاف “إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعرفه من الاكتئاب فلا تتردد في طلب المساعدة، من الأخصائي النفسي”.
كانت هذه تفاصيل خبر «استشاري» يحذر من خطر يهدد مرضى السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.