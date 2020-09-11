شكرا لقرائتكم خبر عن حرقة القدمين قد تكون من أعراض ارتفاع حمض البوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر غالبًا بحرقان في قدميك؟.. يمكن أن يكون هذا علامة على شيء خطير، حيث يمكن أن يكون سبب الحرقة في باطن القدمين هو تراكم حمض البوليك المرتفع في الجسم ويُطلق على المصطلح المستخدم لمجموعة متنوعة من الحالات الصحية الناتجة عن ارتفاع حمض البوليك "اليوريك" اسم النقرس ويؤثر في الغالب على قدميك.

عندما يزداد بروتين يسمى البيورين في الجسم، فإنه يؤدي إلى زيادة مستوى حمض البوليك ويصنع الجسم البروتين من تلقاء نفسه وهو موجود أيضًا في بعض المواد الغذائية.

عندما تصبح مستويات حمض اليوريك مرتفعة للغاية، تجد الكلى صعوبة في ترشيحها من الدم ، مما قد يؤدي إلى وجود سموم في الدم.

إذا شعرت بإحساس حارق في باطن قدميك، فقد يكون ذلك بسبب ارتفاع حمض البوليك وإليك ما يمكنك فعله حيال ذلك.

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لا تأكل الأطعمة غير النباتية

وفقًا لخبراء الصحة، فإن الأشخاص الذين يأكلون أطعمة غير نباتية هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلة ارتفاع حمض البوليك، لذا يجب تجنب المأكولات البحرية واللحوم الحمراء على وجه التحديد إذا كان الشخص يعاني من هذه المشكلة.

توقف عن تناول الكثير من البروتين

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حمض البوليك عادة ما يتناولون الكثير من البروتين في نظامهم الغذائي ولكن في بعض الأحيان ، لا يستطيع الكبد هضم الكثير من البروتين ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات حمض البوليك في الجسم.





المواد الغذائية التي يمكن أن توفر بعض الراحة

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والليمون في التحكم في مستويات حمض البوليك حيث إن تناول الألياف الكافية مهم أيضًا في الحفاظ على مستويات حمض البوليك.

من المهم جدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حمض البوليك أن يحافظوا على رطوبتهم حاول شرب ما لا يقل عن لترين أو ثلاثة لترات من الماء كل يوم.

يمكنك أيضًا تناول فواكه طازجة مثل الجزر والخيار وعصير الكزبرة.