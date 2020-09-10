كورونا حول العالم.. وفيات أمريكا تتجاوز 190 ألفاً ورقم قياسي بفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 911 ألفا و251 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 28 مليوناً و221 ألفاً و383 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 20 مليونا و226 ألفا و810 مصابا حتى الساعة الـ8 مساء بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وفيات أمريكا تتجاوز 190 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد زاد 1115 ليصل إلى 190262، في حين بلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 9 سبتمبر/أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.





أكبر قفزة يومية في إصابات فرنسا

سجلت فرنسا 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية، بعد 6 أيام من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 8975 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" في فرنسا 19 حالة ليصل إلى 30813، ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 353944.





أعلى حصيلة يومية بإصابات اليونان

أعلنت اليونان تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وترفع القفزة الجديدة في عدد المصابين إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير/شباط.

وقالت السلطات الصحية إن من بين الحالات الجديدة 114 حالة تعود لتفشي العدوى بـ"كوفيد-19" في مصنع للمواد الغذائية في شمال اليونان، كما تم تسجيل 133 حالة في منطقة أثينا.

Advertisements





708 إصابات جديدة بالسعودية

أعلنت السعودية تسجيل 708 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 323720 حالة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي شفاء 1032 حالة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 299998 حالة، فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 4189.





82 وفاة و4597 إصابة بالعراق

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 82 حالة وفاة و4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان ارتفعت إلى 278418 إصابة، توفي منهم 7814 وتماثل للشفاء 213817 حالة.





672 إصابة بالبحرين

أعلنت مملكة البحرين، الخميس، تسجيل 3 وفيات و672 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 205 حالات، إلى جانب شفاء 245 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 51819.





1000 إصابة بفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 7 وفيات و1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و490 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.