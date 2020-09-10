شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة الإلكترونية.. هل لها «اتيكيت»؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مؤخرا، إن الدراسة ستكون على محورين جزء في المدرسة وجزء في المنزل «الاونلاين»، وقد أثبتت الدراسات أهمية الدراسة الالكترونية «الاونلاين» في ظل جائحة كورونا، فهل هناك إجراءات يجب على أولياء الامور اتباعها والالتزام بها لتعلم أبنائهم، أو ما يسمي بـ «اتيكيت الدراسة الإلكترونية».
من اهم قواعد اتيكيت الدراسة الإلكترونية «الاونلاين»هي التدريب على المنصات التعليمية المختلفة والتعود على استخدامها.
أيضا التأكد من جودة شبكة الإنترنت في المنزل تعمل بصوره منتظمة.
لابد من ولي الأمر أثناء الحصة، خاصة لو الأولاد في سن صغيرة.
التأكد من عدم اصدار ضوضاء وجودة الإضاءة المناسبة للأبناء في المنزل، واختيار المكان المناسب لجلوسهم.
الالتزام بالدخول على البرنامج قبل الحصة بـ10 دقائق على الأقل، تفاديا للمفاجآت.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر الدراسة الإلكترونية.. هل لها «اتيكيت»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.