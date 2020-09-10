شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة الإلكترونية.. هل لها «اتيكيت»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مؤخرا، إن الدراسة ستكون على محورين جزء في المدرسة وجزء في المنزل «الاونلاين»، وقد أثبتت الدراسات أهمية الدراسة الالكترونية «الاونلاين» في ظل جائحة كورونا، فهل هناك إجراءات يجب على أولياء الامور اتباعها والالتزام بها لتعلم أبنائهم، أو ما يسمي بـ «اتيكيت الدراسة الإلكترونية».

من اهم قواعد اتيكيت الدراسة الإلكترونية «الاونلاين»هي التدريب على المنصات التعليمية المختلفة والتعود على استخدامها.

أيضا التأكد من جودة شبكة الإنترنت في المنزل تعمل بصوره منتظمة.

لابد من ولي الأمر أثناء الحصة، خاصة لو الأولاد في سن صغيرة.

التأكد من عدم اصدار ضوضاء وجودة الإضاءة المناسبة للأبناء في المنزل، واختيار المكان المناسب لجلوسهم.

الالتزام بالدخول على البرنامج قبل الحصة بـ10 دقائق على الأقل، تفاديا للمفاجآت.

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