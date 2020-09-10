شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من «إبرة الشباب».. ترويج للوهم بأسعار خيالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من إبرة الشباب التي يروج لها البعض لعلاج الشيخوخة.
وقال “النمر” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير.. إبرة الشباب هي خلايا جذعيه يتم تسويقها في بعض الدول بأسعار خياليه (بمئات الألوف)”.
وأضاف الدكتور خالد النمر “يزعم المُتاجر بها أنها أكسير الحياه وترجع الشيخ إلى صباه”.
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