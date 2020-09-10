كورونا يعيش في هذا المكان بالجسد بعد الشفاء منه

الخليج 365الخميس 2020/9/10 10:49 م بتوقيت أبوظبي
كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يظل يعيش في أمعاء المتعافين بعد الشفاء منه بفترة طويلة.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة هونج كونج الصينية على 15 مريضا بفيروس كورونا أنّ حوالي نصف المختبرين أثبتوا إيجابية اختباراتهم لـ"كوفيد-19" عن طريق البراز لمدة أسبوع كامل، بعد أن جاءت اختبارات الجهاز التنفسي لديهم "سلبية"، بحسب ما ذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية.
وأفادت نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "Gut" بأن الفيروس من المحتمل أن يظل معدياً حتى بعد شفاء المريض.
بدوره، قال المؤلف المشارك للدراسة، سيو شين نج، إن مريضاً كان لا يزال مصاباً بفيروس كورونا بعد 30 يوماً من شفائه.
وأضاف نج وهو مساعد عميد الطب والمدير المساعد لمركز الجامعة لأبحاث "ميكروبيوتا: "خلال الفترة الماضية اعتقدنا أن فيروس كورونا مجرد مرض رئوي أو تنفسي، إلا أنّ الكثير من الأدلة التي ظهرت خلال الشهرين الماضيين تشير إلى أن المرض يؤثر أيضاً على القناة المعوية".
ويعتقد الباحثون أن الجهاز الهضمي قد يلعب دوراً في انتقال فيروس كورونا عبر البشر.
وذكرت دراسة حديثة أن اثنين من سكان مبنى سكني في هونج كونج أصيبا بالفيروس في فبراير/شباط عبر أنبوب غير مغلق في حمام أحد المستأجرين المصابين، على الرغم من أنهما يعيشان على بعد 10 طوابق عن بعضهما بعضا.
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