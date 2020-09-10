الرئيس الفرنسي يطالب تركيا بوقف التنقيب عن الغاز في المتوسط والتوقف عن تصدير الأسلحة إلى ليبيا المزيد

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بـ"لعبة الهيمنة لقوى تاريخية" في البحر الأبيض المتوسط وليبيا، مطالبا تركيا بوقف التنقيب عن الغاز في المتوسط، والامتناع عن تصدير الأسلحة إلى ليبيا.



وقال في ختام قمة جمعت في جزيرة كورسيكا رؤساء دول وحكومات جنوب الاتحاد الأوروبي، إنّ "بحرنا الأبيض المتوسط اليوم مسرح لنزاعات مستمرة، في ليبيا للعبة الهيمنة لقوى تاريخية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة كافة، والدور التركي يثير القلق".

وأضاف، أنّ دول المتوسط السبع تريد "حواراً بنية حسنة" مع تركيا التي تقود سياسة توسعية في البحر الأبيض المتوسط.

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وأشار إلى "الرغبة في إطلاق حوار مسؤول وإيجاد سبل للتوازن، من دون أي سذاجة وبنية حسنة".

وتابع أن دور تركيا في شرق المتوسط مزعج ومثير للقلق، فهي تحاول بسط سيطرتها على منطقة شرق المتوسط.

وأعرب عن تضامن فرنسا مع اليونان وقبرص إزاء الاستفزازات التركية في البحر المتوسط، داعيا تركيا لإنهاء تحركاتها أحادية الجانب وعمليات التنقيب غير المشروعة في البحر المتوسط.