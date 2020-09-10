دول جنوب الاتحاد الأوروبي: مستعدون لوضع قائمة عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية المزيد

الخليج 365الخميس 2020/9/10 11:06 م بتوقيت أبوظبي
هددت قمة الاتحاد الأوروبي بشأن شرق المتوسط، بوضع قائمة عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية.
وأصدرت القمة الخميس، بيانا جاء فيه، أن التكتل على استعداد لوضع قائمة بعقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية.
وأضاف البيان، أنه يمكن بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول المقبل.
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