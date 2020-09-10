السفير الأمريكي لدى السعودية: واشنطن تدين بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون ومحاولاتهم لاستهداف المدنيين في المملكة المزيد

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، الخميس، الهجوم الأخير الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية واستهدف مدنيين في السعودية.

ودعا بيان صادر عن السفارة الأمريكية، المجتمع الدولي مجدداً إلى تمديد حظر السلاح الإيراني لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين ووقف هجماتهم "البشعة" على الشعب اليمني وجيرانه.

وعبرت عن دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن.

كما حثت الأطراف اليمنية على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة اليمنيين.

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كانت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، نجحت الخميس في اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار "المفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مواقع مدنية في المملكة.

واتهم التحالف المليشيا الحوثية الإرهابية بتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار"المفخخة".

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات بدون طيار، وكذلك تدمير العديد من الزوارق المفخخة.

ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.