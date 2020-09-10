ريال مدريد يتواصل مع رياض محرز.. وترقب لموقف السيتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح نادي ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، باب المفاوضات مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لبحث ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم أن مانشستر سيتي نفى الشهر الماضي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إمكانية رحيل محرز عن النادي هذا الصيف، لكن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يؤمن بقيمة اللاعب وبقدرته على تقديم الإضافة الكبيرة.لفريقه.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن ريال مدريد أجرى بالفعل اتصالات مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، لبحث موقفه من الانضمام للنادي الملكي.

وليس من الواضح ما إذا كان مانشستر سيتي جاهزًا للتراجع عن موقفه، ومن ثم، السماح لمحرز بمغادرة النادي هذا الصيف.

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تقرير الموقع الفرنسي أشار إلى أنه إذا وافق مانشستر سيتي من حيث المبدأ على رحيل محرز، فإن هناك شكوكا قوية فيما إذا كان ريال مدريد مستعدا لتلبية طلبات السيتي المالية نظير الاستغناء عن اللاعب.

ومن ثم، فإن ريال مدريد سيترقب موقف مانشستر سيتي، حال وجد قبولا من جانب محرز على الانتقال للنادي الملكي هذا الصيف.

يذكر أن محرز يلعب في مانشستر سيتي منذ صيف 2018 قادما من ليستر، وساهم في تحقيق الفريق لخمس بطولات محلية، ويمتلك عقدا مع الفريق ينتهي في صيف 2023.

