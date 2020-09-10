شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تكشف عن أحدث هواتفها بسعر منافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «هواوي» عن هاتفها الأحدث الذي جاء بمواصفات ممتازة وسعر منافس جدا بالنسبة لهواتف الفئة الجيدة في الأسواق.

وتبعا لهواوي فإن هاتف Y9a الجديد هو نسخة معدلة عن هواتف Enjoy 20 Plus التي أعلنت عنها مؤخرا، لكنه حصل على بعض الميزات الإضافية، وسيطرح بسعر منافس جدا لا يتعدى الـ 230 دولارا. وفقًا لروسيا اليوم.

وبالرغم من سعره الرخيص نسبيًا حصل الجهاز على هيكل أنيق مصنوع من الزجاج والبلاستيك والمعدن، مقاوم للماء والغبار، يزن 197 غ، وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، ترددها 90 هيرتزا، ودقة عرضها يعادل (2400/1080) بيكسل، ولها القدرة على عرض فيديوهات +FHD.

كما جاء هذ الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G80، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحصل أيضا على واجهات تشغيل EMUI 10.1 المبنية على نظام «أندرويد-10» ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4300 ملي أمبير يمكن شحنها عبر شاحن سريع باستطاعة 40 واط، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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