شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ بإعطاء لقاح فيروس كورونا للمتطوعين فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت روسيا إعطاء لقاح ضد فيروس كورونا للمتطوعين في موسكو، حيث قال نائب عمدة العاصمة الروسية إنه تم البدء في تلقيح المتطوعين في موسكو بلقاح فيروس كورونا الجديد.وأعلنت روسيا الشهر الماضي أن لقاحها ، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك في" نسبة إلى القمر الصناعي الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية والذي كان أول من أطلق إلى الفضاء عام 1957 ، قد حصل بالفعل على الموافقة.



روسيا والتطوعين بموسكو

وقالت نائبة رئيس البلدية أناستاسيا راكوفا ، المسئولة عن التنمية الاجتماعية ، في بيان إن "أول المشاركين تلقوا التطعيم بالفعل في عيادات في العاصمة"، حيث يتم تمويل مشروع اللقاح من قبل صندوق الثروة السيادية الروسي ، صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وتم تطوير اللقاح من قبل معهد أبحاث الجمالية في موسكو بالتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية.

تم بالفعل تلقيح شخصيات روسية رفيعة المستوى ، بما في ذلك ابنة الرئيس فلاديمير بوتين ، والسياسي القومي فلاديمير جيرينوفسكي وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وقال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف الأربعاء إن الرئيس "سيبلغك بذلك بنفسه" إذا قرر التطعيم.

قال موقع حكومة مدينة موسكو على الإنترنت وفقا لتقرير موقع " themoscowtimes" هناك 40 ألف شخص من العاصمة يمكنهم تلقي اللقاح ، على جرعتين بفاصل 21 يومًا، ويقول الموقع إنهم يشاركون في "دراسة ما بعد التسجيل" للقاح.

يجب ألا يكون المتطوعون قد تعرضوا لـ COVID-19 أو اتصلوا مؤخرًا بأي شخص مريض ويجب ألا تكون المتطوعة حاملاً أو تسعى للإنجاب.

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يقول الموقع الإلكتروني لمدينة موسكو إنه ستتم مراقبة المتطوعين عن كثب عبر تطبيق تم إنشاؤه خصيصًا، وستوفر روسيا أيضًا اللقاح قريبًا للأشخاص في الفئات المعرضة لخطر كبير: الأطباء والمعلمون ، الذين سيتلقون اللقاح على أساس تطوعي وستتم مراقبته أيضًا.

أثارت روسيا مخاوف العلماء الغربيين بإعلانها أن اللقاح قد حصل على الموافقة قبل اكتمال التجارب السريرية الكاملة.

وقد أظهر بحث نُشر في مجلة The Lancet الطبية الأسبوع الماضي أن المرضى في التجارب المبكرة التي شملت 76 شخصًا، طوروا أجسامًا مضادة ، بينما قال الخبراء إن التجارب كانت أصغر من أن تثبت السلامة والفعالية.

وتعد تجارب المرحلة الثالثة ، التي قالت وزارة الصحة إنها بدأت يوم الأربعاء ، أكثر صرامة وتشمل بعض المتطوعين الذين يتلقون علاجا وهميا. ستشارك هذه في العديد من البلدان ، وفقًا لموقع اللقاح، وقالت روسيا إنها مستعدة لتصنيع 500 مليون جرعة لقاح سنويًا.

وأكدت البلاد أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي 18305 أشخاص، واستقر معدل الإصابة في موسكو نسبيًا في الأشهر الأخيرة ، حيث تم تأكيد 642 حالة جديدة يوم الأربعاء.