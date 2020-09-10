البيان الختامي للحوار الليبي بالمغرب: اتفقنا على استئناف اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/9/10 09:33 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/9/10 09:33 م بتوقيت أبوظبي

البيان الختامي للحوار الليبي بالمغرب: اتفقنا على استئناف اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي



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