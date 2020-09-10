الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت فوق جنوبي البلاد المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بدون طيار عقب اختراقها للأجواء اللبنانية، جنوبي البلاد.

وأوضح الجيش اللبناني، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية حلقت فوق بلدة عيتا الشعب، جنوب البلاد.

وأضاف: "أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سقوط طائرة عسكرية مسيرة في الأراضي اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: "خلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية".

واستدرك "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

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ولم يفسر الناطق العسكري الإسرائيلي ما إذا كانت الطائرة المسيرة سقطت نتيجة خطأ تقني أم نتيجة إسقاطها.

كما لم يوضح المهمة التي تم لأجلها إطلاق الطائرة المسيرة علما بأنها عادة ما تستخدم لجمع المعلومات ورصد التحركات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن سقوط طائرة مشابهة في الأراضي اللبنانية نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وسقوط أخرى في 23 أغسطس/آب الماضي.



وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان وسوريا حالة من الهدوء النسبي، عقب حالة استنفار في يوليو الماضي أعقبت غارات إسرائيلية على مواقع في سوريا، أدت إلى مقتل خمسة عناصر من المليشيات الموالية لإيران.

ولاحقا أعلن حزب الله اللبناني أن أحد مقاتليه كان من بين القتلى.

