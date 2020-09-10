شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يلتقطون أول صورة رقميّة في العالم بدقة 3200 ميجابكسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد من التقاط أول صورة رقمية بدقة 3200 ميجابكسل في لقطة واحدة، وهي الأكبر على الإطلاق في العالم.

واستطاع العلماء تحقيق هذه الخطوة بواسطة مجموعة غير عادية من مستشعرات التصوير التي ستصبح أساس الكاميرا المستقبلية لمرصد فيرا روبن (Vera Rubin)، الذي يدرس الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. وباستخدام الكاميرا ذاتها، سينشئ المرصد أكبر فيلم فلكي على الإطلاق ويسلط الضوء على بعض أكبر ألغاز الكون.

وجرى تطوير هذه المستشعرات في مختبر المسرع الوطني (سلاك)، التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، وهي أنتجت صورًا كانت كبيرة جدًا لدرجة أنها تتطلب 378 شاشة تلفاز بدقة 4K لعرضها بالحجم الكامل، كما أن دقتها عالية لدرجة أنه يمكنك رؤية كرة غولف من بُعد نحو 24 كيلومترًا.

وبمجرد تثبيتها في تشيلي، فإنّ الكاميرا الرقمية الأكبر في العالم، ستنتج صورة رقمية بانورامية للسماء الجنوبية الكاملة كل بضع ليالٍ لمدة 10 سنوات.