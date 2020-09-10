شكرا لقرائتكم خبر عن «هونر» تطرح ساعتها الذكية «Watch ES» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت شركة «هونر» ساعتها الذكية «Watch ES»، التي تدعم وظائف اللياقة البدنية إلى جانب سلسلة من الخصائص الأخرى.

وتأتي الساعة الجديدة مع بشاشة AMOLED قياس 1.64 بوصة مع ضبط تلقائي للسطوع. ومع هذا، فإنها تقوم بإنشاء بروتوكولات الإجهاد والنوم، كما تقوم بقياس التشبع النسبي للأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب على مدار الساعة.

وعمدت «هونر» إلى تثبيت 12 مجموعة تمارين مع 44 تمريناً وإرشادات متحركة في ساعتها الجديدة التي يمكنها أن تتعرف أيضاً على المشي السريع أو الجري، وحركات أخرى على الأجهزة الرياضية.

ويقدم تطبيق التمارين ما يصل مجموعه إلى 95 رياضة. واعتماداً على وضع التدريب، تقوم الساعة بتسجيل معدل ضربات القلب واستهلاك السعرات الحرارية ومدة التمرين.

كذلك، تتميز الساعة بوظائف أخرى مثل إظهار إشعارات المكالمات والرسائل الواردة ومعلومات الطقس، التحكم في الكاميرا وتشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي.

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