شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف طريقة لإصلاح الخلايا التي تضررت نتيجة تعاطي الكحول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل باحثون في معهد هوبريشت الهولندي إلى طريقة جديدة تضمن للجسم البشري إصلاح سلاسل DNA التي دمرها تعاطي الكحول. هذه الطريقة تحدد بوضوح مسؤولية تعاطي الكحول بشكل مباشر على الإصابة بالسرطان.

اكتشف باحثون من معهد «KNAW» في هولندا ومختبر «MRC» في كامبريدج طريقة جديدة تمكّن الجسد البشري من إصلاح سلاسل «DNA» التي أضر بها الكحول. وظهرت نتائج هذه الطريقة في مقال بموقع «ساينس ديلي» في الرابع من مارس الجاري.

الدراسة المنشورة بيّنت أن الحامض النووي للإنسان (DNA) هو هدف يومي لسيل من الأضرار التي تسببها العناصر المشعة أو السامة، وكذلك الكحول الذي يتعاطاه كثير من الناس. فحين يمتص الجسم البشري مادة الكحول، ينتج عنها مادة «أسِيتالدِهيد» التي تسبب أضرارا خطيرة في DNA من خلال تخريب التواصل الداخلي بين الخلايا المعروف بـ ICL، وهو ما يقود إلى إعاقة إنتاج البروتين وبالتالي موت الخلايا السريع وتطور أنواع من النمو السرطاني.

لكن الجانب المشرق في المأساة أنّ كل خلية في الجسد البشري تمتلك عدة عوامل تتيح لها ترميم الخلايا التي أصابها الخلل. ومنها أنزيم ALDH2 الذي يكسّر مادة «أسِيتالدِهيد» قبل أن تسبب أي ضرر. لكن المشكلة أن هذا الإنزيم غير فعال لدى نحو 2 مليار إنسان جلّهم في آسيا، ما يعرضهم أكثر من غيرهم إلى نوع من السرطانات ناتج عن تعاطي الكحول واستفحاله في أجسادهم.

مجموعة الباحثين المشار اليها أعلاه اكتشفت وجود نوعين مختلفين من الآليات التي تُصلِح تخريب التواصل الداخلي بين الخلايا المعروف بـ ICL، أولهما الطريقة المعروفة بـ «فانكوني انيميا» FA، والثاني من خلال اتباع مسار أسرع لإيقاف حالة ICL. طريقة FA تقطع التواصل بين سلاسل DNA لضمان إزالة الإصابة، فيما يتولى إنزيم خاص في الطريقة الأخرى قطع المسار المتقاطع بين سلاسل DNA.

وترى الباحثة بوك كنبشير المساهمة في قيادة فريق البحث أن هذا النوع من البحوث سيقود إلى فهم أعمق للتعامل مع السرطانات المسببة عن تعاطي الكحول والتي تصيب سلاسل DNA وقد تنتقل بشكل وراثي إلى الأجيال المقبلة من سلالة المصابين، حسبما نشر موقع «ساينس ديلي».

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