شكرا لقرائتكم خبر عن جميع الهواتف التي ستحصل على أندرويد 11 (القائمة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد صدور احدث نظام تشغيل الاندرويد ( اندرويد 11 ) رسميا من جوجل واصبح متاحا الان على اجهزة قليلة فور صدوره، سوف تتوالى التحديثات من الشركات لاجهزتها تباعا لذا يمكن التعرف على الهواتف المؤكد والمتوقع حصولها على هذا النظام خلال الايام والاشهر القادمة :

جوجل- Google

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

-----

نوكيا- Nokia



Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 2.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

Nokia 9 PureView

Nokia C5 Endi

Nokia C3

-----

ون بلس- OnePlus



OnePlus Nord 5G

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6

OnePlus 6T

-----



اوبو- Oppo



Oppo Ace2

OPPO Find X2/ Find X2 Pro

Oppo Find X2 Lite/ Find X2 Neo

Oppo F11/ F11 Pro

Oppo F15

Oppo Reno3 Pro (5G)

Oppo Reno3 (5G)

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno2/ Reno2 F/ Reno2 Z

Oppo Reno Ace

OPPO K3

OPPO K5

OPPO A11

Oppo A9 (2020/ 2019)

Oppo A9x

Oppo A92

Oppo A92s

Oppo A52

Oppo A72

Oppo Reno4 Pro 5G

Oppo Reno4 5G

Oppo A92

Oppo K7 5G

Oppo A53

Oppo F17

Oppo F17 Pro

-----

بوكو- Poco



Poco X2

Poco F2 Pro

Poco M2 Pro

Poco X3 NFC

Poco M2

-----

ريلمى- Realme



Realme X3 SuperZoom

Realme 6S

Realme X50 Pro Player

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10A

Realme X50 Pro 5G

Realme X50 5G

Realme X50m 5G

Realme 3 Pro

Realme 5 Pro

Realme 6 Pro

Realme 6

Realme 6i

Realme C3

Realme X2

Realme C11

Realme X3

Realme C3i

Realme 6i (India)

Realme C15

Realme V5 5G

Realme C12

Realme V3

Realme X7

Realme X7 Pro

Realme 7

Realme 7 Pro

Realme 7i

-----

شاومي- Xiaomi



Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing Edition

Redmi K30i 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Mi CC 9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi 9 Lite

Mi CC 9 Meitu Edition

Mi A3

Mi 9T Pro

Mi 9T

Poco F2 Pro

-----

سامسونج- Samsung

Advertisements



Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A90 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A20

Galaxy J3

Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 Prime 2

Galaxy J6/ J6+

Galaxy A11

Galaxy A01

Galaxy M20

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M21

Galaxy M11

Galaxy M40

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

-----

موتورولا- Motorola



Moto G Pro

Moto Edge

Moto Edge+

Motorola Moto G Stylus

Motorola Moto G Power

Motorola Moto Razr 2019

Motorola One Hyper

Motorola One Action

Motorola One Vision

Motorola Moto Z4

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8 Plus

Motorola Moto G8 Power

Moto G 5G Plus

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion+

Moto G Fast

Moto E (2020)

Moto G9

Moto G9 Play

Motorola One 5G

Moto G9 Plus

-----

فيفو- Vivo



Vivo S6 5G

Vivo Z6 5G

Vivo iQOO Z1

Vivo X50 Lite

Vivo Y70s

Vivo NEX 3S 5G

Vivo NEX 3 5G

Vivo NEX 3

Vivo V19

Vivo Y50

Vivo Y30

Vivo iQOO

Vivo iQOO Neo

Vivo iQOO Neo 855

Vivo iQOO Pro

Vivo iQOO Pro 5G

Vivo iQOO Neo3 5G

Vivo iQOO 3 5G

Vivo NEX Dual Display

Vivo iQOO Neo 855 Racing

iQOO Neo 855+

iQOO Neo 855 Plus

iQOO Neo 855s

Vivo iQOO Z1x

Vivo V19 Neo

Vivo Z5x 2020

Vivo X50 Pro+

Vivo X50 Pro

Vivo X50

Vivo Y51s

iQOO U1

Vivo S7 5G

iQOO 5 5G

iQOO 5 Pro 5G

Vivo Y20i

Vivo Y20i

-----

اسوس- Asus



Asus 6z

Asus Zenfone 6

Asus ROG Phone 2

Asus ROG Phone 3

ROG Phone 3 Strix

Asus Zenfone 7

Asus Zenfone 7 Pro

-----

ال جى- LG



LG V50 ThinQ

LG V50S ThinQ

LG V60 ThinQ

LG G8S ThinQ

LG G8 ThinQ

LG G8X Thinq

LG Velvet

LG V60 ThinQ 5G

LG V60 ThinQ 5G UW

LG Velvet 5G

LG Velvet 5G UW

LG Q92 5G

-----

سوني- Sony



Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

** بالنسبة لمالكي هواوي يمكن مراجعة الشركة نظرا للغموض فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأمريكية لها