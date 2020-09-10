شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: وقف تجربة لقاح أسترازينيكا «جرس إنذار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن قرار شركة أسترازينيكا وقف تجربة لقاحها لفيروس كورونا بعد مرض أحد المشاركين هو «جرس إنذار» لكن لا ينبغي أن يثبط عزيمة الباحثين.
وقالت سمية سواميناثان، في إفادة إعلامية افتراضية من جنيف: «هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين».
وأضافت: «لا يجب أن يثبط ذلك عزيمتنا. هذه الأشياء تحدث».
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