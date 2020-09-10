شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاجين المغربي» يخوض مسابقة أجمل طابع بريدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختارت مجموعة «بريد المغرب»، مؤخرا أن تخوض مسابقة متوسطية لأجمل طابع بريدي، من خلال طابعين يحتفيان بالطاجين المغربي، باعتباره واحدا من أشهر أطباق البلاد، لاسيما في مدن الساحل المتوسطي، شمالي البلاد.
وأوضحت المؤسسة، في تدوينة على «فيسبوك»، أن الاتحاد البريدي الأورومتوسطي نظّم المسابقة في هذه السنة تحت شعار «المأكولات التقليدية المتوسطية».
وبما أن المغرب بلد عضو في هذا الاتحاد فقد شارك بإصدار طابعين بريديين يجسدان طاجين «البيصارة» وطاجين «تاكرة» اللذين يمثلان تنوع المطبخ المغربي.
و«البيصارة» التي تنتشر في شمالي البلاد، عبارة عن خليط من البازلاء أو الفول المجففين، ويجري طبخهما عبر السلق في الماء، ثم يتم طحنهما ونقلهما إلى الطاجين حتى ينضجا بهدوء، وعندئذ، تضاف إلى الطاجين جرعة من زيت الزيتون والكمون.
أما طاجين «تاكرة» فهو الآنية الفخارية الدائرية ويستخدمها سكان المناطق الساحلية المتوسطية بكثرة لأجل طهو السمك إلى جانب طبقات من الخضار الطازج.
ودعت مجموعة بريد المغرب إلى التصويت لصالح الطابعين حتى يتوجا في المسابقة التي تبرز تنوع المطبخ في منطقة المتوسط.
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