شكرا لقرائتكم خبر عن الاستجابة المناعية المتأخرة قد تجعل كورونا أكثر فتكًا بكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن الاستجابات المناعية لكبار السن عند الإصابة بكورونا قد تتأخر لمدة ثلاثة أيام، مقارنة باستجابات البالغين الأصغر سنًا - وقد يفسر ذلك سبب ارتفاع عدد الوفيات بين الفئة العمرية من كبار السن، حيث يبدأ الجهاز المناعي في الانهيار مع تقدم العمر، وهي ظاهرة تسمى التنكس المناعي، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.





ومن خلال تحليل حوالي 500 مسحة مأخوذة من مرضى فيروس كورونا والسيطرة عليه، وجد باحثو جامعة واشنطن اختلافات رئيسية تشير إلى أن أجسام كبار السن أبطأ في تكوين استجابة مناعية مقارنة بالشباب.

وبالمقارنة مع النساء، فإن أجهزة المناعة لدى الرجال تواجه صعوبة أكبر في مواجهة الفيروس، مما قد يغذي الالتهاب الخارج عن السيطرة والذي ثبت أنه مميت للعديد من مرضى COVID-19.

من المستحيل أن نقول على وجه اليقين لماذا يكون الفيروس الذي لا يتسبب في ظهور أي أعراض لدى بعض الذين يصابون به قاتلاً للآخري ، لكن الدراسة الجديدة تقدم بعض الأدلة التي تتوافق مع أنماط لا يمكن إنكارها في قوائم الناجين والضحايا من فيروس كورونا.

وتشير البيانات الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)- التي تتخلف عن أجهزة التتبع الأخرى، وتمثل حوالي 140 ألف حالة وفاة من بين ما يقرب من 190 ألف حالة وفاة بسبب COVID-19 في الولايات المتحدة - إلى أن ما يقرب من ثلث الوفيات بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 عامًا أو أكثر.

26 %من الذين لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 75 و 84 ومن الواضح أن كبار السن هم من أكثر الفئات السكانية عرضة لفيروس كورونا.

في كل عام ، يصاب كبار السن بالالتهاب الرئوي من عدوى مثل الأنفلونزا وجميع أنواع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى التي قد تكون مزعجة بالنسبة للشباب، ولكنها ليست مقلقة بشكل خاص.

بشكل عام، فإن الآثار المميتة لفيروس كورونا على كبار السن تتناسب مع ما نعرفه عن الشيخوخة والالتهابات: كبار السن لديهم أجسام أضعف بشكل عام، بما في ذلك أجهزتهم المناعية.

ركزت الكثير من الأبحاث التي تحاول تحديد ما إذا كان يمكن للناس تطوير المناعة وكيفية تطويرها على نشاط الخلايا التائية والخلايا البائية الأولى هي أسلحة موجهة لمحاربة عدوى معينة ولتوجيه الثانية، الخلايا البائية ، للبدء في إطلاق سلاح متخصص آخر: الأجسام المضادة.

وكلاهما جزء من مناعتنا التكيفية، وهو جزء من نظام المناعة لدينا يتطور على مدار حياتنا ، استجابة لمسببات الأمراض التي نواجهها ونحن نتحرك في جميع أنحاء العالم.

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إنها المناعة التكيفية التي ستوفر بعض الحماية من الإصابة مرة أخرى لأولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا (على الرغم من أن مقدار الحماية ، أو المدة التي ستستمر فيها ، لا يزال غير واضح).

وعندما يتعلق الأمر بالدفاعات ضد فيروس كورونا في المواجهة الأولى، نحن نتعامل أكثر بكثير مع الجهاز المناعي الفطري الذي يتكيف معه، كما قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور أليكس جرينينجر.

عندما تنظر إلى فيروس ، فإن ما يحاول القيام به هو الوصول إلى أعلى حمولة فيروسية ممكنة ، ثم الانتقال إلى المضيف التالي، فالأمر لا يتعلق بمحاولة إنشاء عدوى مزمنة - قد يعاني الأشخاص من مضاعفات مزمنة - لكنها ليست كذلك عن ذلك.

لقد ولدنا بأجهزتنا المناعية الفطرية، والتي تتكون من أدوات بدائية لكنها فعالة لمنع العدوى، بما في ذلك كل شيء من الجلد إلى الخلايا الدقيقة في خلايا الدم البيضاء، مثل الإنترلوكينات والسيتوكينات.

هذه الخلايا ليست مصممة لمحاربة أي مسببات أمراض معينة ، ولكنها تهاجم أي شيء غريب في الجسم.

من خلال تحليل مسحات البلعوم الأنفي "الكشط للدماغ'' لمئات الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي وسلبيهم ، يمكن للدكتور جريننجر وفريقه تسلسل الجينوم ومعرفة بالضبط الجينات التي تم تشغيلها أو إيقافها استجابة للفيروس.

علاوة على ذلك ، تمكنوا من رؤية مدى سطوع مفاتيح التعتيم الجيني التي تعمل على تشغيل هذا الرمز لمختلف الخلايا المناعية ، اعتمادًا على عمر كل شخص وجنسه وحمله الفيروسي.

أوضح الدكتور جرينينجر قائلاً: "بعض الجينات [التي ترمز للخلايا المناعية الفطرية] التي يتم" تشغيلها "بشكل كبير على أساس السكان، نرى أقل قدر من التنظيم في السكان المسنين".

وأضاف "نتوقع منهم أن يتحولوا في استجابة ، لكنهم ليسوا كذلك..إن القدرة على تكثيف جهاز المناعة بسرعة أقل حضورا بكثير لدى كبار السن."

هذه الاستجابة المناعية البطيئة تمنح الفيروس فرصة لتوطيد نفسه والتكاثر قبل أن يلاحظ الجسم يعاني كبار السن أيضًا من ارتفاع مستوى خط الأساس من الالتهاب، لذلك بمجرد استجابة جهاز المناعة لديهم وإغراق ما قد يكون الإنسان في ذلك الوقت.