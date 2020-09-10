شكرا لقرائتكم خبر عن بلازما النقاهة آمنة للاستخدام في مرضى الأطفال المصابين بـ COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النتائج المبكرة للباحثين في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا الأمريكية، (CHOP) أن بلازما النقاهة تبدو علاجًا آمنًا وربما فعالًا للأطفال الذين يعانون من حالات COVID-19 المهددة للحياة، وتم نشر النتائج من قبل مجلة Pediatric Blood and Cancer.

حتى الآن، لم يتم إثبات أي علاجات آمنة وفعالة للأطفال الذين يصابون بمضاعفات مهددة للحياة من الإصابة بفيروس COV-2، أحد العلاجات الممكنة التي تم استكشافها عند البالغين هو استخدام بلازما النقاهة ، المشتقة من المرضى الذين تعافوا من COVID-19 ويمكن إعطاؤها للمرضى المصابين حاليًا لتوليد استجابة الأجسام المضادة التي تجعل الفيروس خاملًا.

لوحظت نتائج إيجابية مبكرة في البالغين الذين تلقوا بلازما النقاهة ، لكن العلاج لم يدرس عند الأطفال.



بلازما النقاهة

قال كبير مؤلفي الدراسة: "يمكن لبعض الأطفال الذين يصابون بهذا الفيروس أن يصابوا بمضاعفات خطيرة للغاية ، لذلك حتى مع وجود بيانات محدودة لدى البالغين، نعتقد أنه من المفيد استكشاف استخدام بلازما النقاهة كخيار علاجي محتمل".

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هذه الدراسة تعد أول تقرير عن بلازما النقاهة لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا COVID-19 الذي يهدد حياتهم، وشارك فيها باحثون في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك اختلال النظام المناعي ، وطب نقل الدم ، والأمراض المعدية ، والصحة المهنية ، والرعاية الحرجة ، وأمراض الدم ، والأورام ، وعلم المناعة ، وأمراض الروماتيزم.

شملت الدراسة 4 مرضى يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وقام الباحثون بقياس مستويات الأجسام المضادة للمانحين واستجابة المتلقي للأجسام المضادة قبل وبعد حقن البلازما في فترة النقاهة لتحديد ما إذا كانت هناك أي ردود فعل سلبية.

في المرضى الـ 4 الذين تمت دراستهم، لم يكن استخدام بلازما النقاهة مرتبطًا بالتعزيز المعتمد على الأجسام المضادة، حيث تتسبب الأجسام المضادة التي تم تطويرها خلال إصابة سابقة في استجابة أسوأ مع العدوى اللاحقة، وهو قلق تم وصفه في النماذج قبل السريرية لفيروسات كورونا الأخرى، بالإضافة إلى ذلك ، لم تقم بلازما النقاهة بقمع استجابة الجسم المضاد الذاتية.

وقال: "نعتقد أن بلازما النقاهة قد توفر أكبر فائدة للمرضى الذين هم في مرحلة مبكرة من مرضهم ولم يولدوا بعد أجسامًا مضادة داخلية، في حين أن حجم العينة الصغير لدراستنا لا يسمح لنا باستخلاص أي استنتاجات نهائية ، فإننا نعتقد أن هذه الطريقة آمنة ويجب أن تتضمن الأبحاث المستقبلية تجارب معشاة ذات شواهد لفحص مدى فعالية بلازما النقاهة في علاج الأطفال المصابين بـ COVID- بشكل أكثر دقة. 19. "