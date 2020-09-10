أسترازينيكا: توفر لقاح كورونا ممكن هذا العام رغم تعليق التجارب

الخميس 10 سبتمبر 2020

أكدت مجموعة «أسترازينيكا» للأدوية، اليوم الخميس، أن توفر لقاح ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، لا يزال ممكناً بحلول نهاية العام، رغم تعليق التجارب على اللقاح الذي تطوره بالشراكة مع جامعة أوكسفورد البريطانية.



وقال المدير العام للمجموعة باسكال سوريو، في مؤتمر عبر الإنترنت، «لا يزال بإمكاننا الحصول على لقاح بحلول نهاية العام، مطلع العام المقبل».

وعلقت الشركة، هذا الأسبوع، تجارب في مراحلها الأخيرة بعد مرض أحد المشاركين فيها في بريطانيا. وأفادت تقارير بأن المريض يعاني أعراضاً تتفق مع الإصابة بالتهاب نادر بالنخاع الشوكي يعرف بالتهاب النخاع المستعرض.

ولقاح "أسترازينيكا" هو واحد من تسعة في العالم حاليا في الطور الأخير من المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

في الولايات المتحدة، سجّلت الشركة 30 ألف متطوع عبر عشرات المواقع في 31 أغسطس، ويتم اختبار مجموعات أصغر في البرازيل وأماكن أخرى في أميركا الجنوبية.

ويستخدم اللقاح، المسمى "اي زيد دي 1222"، نسخة مستضعفة من الفيروس الشائع المسبب لنزلات البرد المصمم لترميز البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس كورونا المستجدّ لغزو الخلايا.

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بعد التطعيم، يتم إنتاج هذا البروتين داخل جسم الإنسان، ما يهيئ جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا إذا أصيب الشخص لاحقًا.

وأضاف سوريو أن «أسترازينيكا» لم تعرف تشخيص حالته بعد. وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المريض يعاني التهاب النخاع المستعرض، وأن الأمر يتطلب مزيدا من الفحوص.

وأوضح أن التشخيص سيقدم إلى لجنة مستقلة ستبلغ الشركة كما جرت العادة ما إذا كان بمقدورها استئناف التجارب.

وقال سوريو إن تعليق التجارب على اللقاح الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أفضل لقاح واعد لفيروس كورونا، أمر عادي.

وتابع قائلا «إنه أمر شائع جدا في الحقيقة، وسيقول كثيرون من الخبراء الشيء نفسه».

وأضاف «الاختلاف بيننا وبين تجارب اللقاحات الأخرى هو أن العالم بأسره لا يراقبها، بالتأكيد. إنهم يتوقفون، ويدرسون، ثم يستأنفون (التجارب)».

وأكد أن أسترازينيكا ستمد الدول باللقاحات بشكل متزامن لضمان توزيع عادل ومتكافئ. وأضاف أن الشركة تقترب من القدرة على إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع في شتى أنحاء العالم حتى لا تفرض الحكومات قيوداً على التوزيع.