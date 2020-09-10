الإمارات: 82 ألف فحص كورونا و586 حالة شفاء جديدة

عقدت حكومة الإمارات، الخميس، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مؤسسات الدولة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في جميع إمارات الدولة.

وخلال الإحاطة، أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، عن أرقام الحالات الجديدة الخاصة بمرض "كوفید- 19"، حيث تم إجراء 82076 فحصا لتكشف عن 930 إصابة جديدة، وهو أعلى رقم مسجل منذ 4 أشهر، وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 76.911 حالة.

وأشارت إلى أن 12% من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين تعود لقادمين من الخارج، وأن 88% من الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة حديثاً كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل وكسر بروتوكول الحجر الصحي.

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وقالت الحوسني: "تجاوزنا أكثر من 900 حالة في اليوم بزيادة تعادل 5 أضعاف تقريباً من عدد الحالات قبل شهر من اليوم"، مؤكدة أن عدم التزام بعض مراكز التسوق والمحال التجارية والمرافق العامة بالإجراءات الاحترازية أسهم في الزيادة الأخيرة في عدد الحالات.

وأكدت الحوسني تسجيل 586 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في الإمارات إلى 67.945.

كما لفتت إلى وفاة 5 أشخاص من تداعيات الإصابة بمرض "كوفيد19" خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 398.