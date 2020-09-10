دمشق - لايف ستايل أقام المدونان السوريان أنس مروة وزوجته أصالة المالح حفلا كبيرا في دبي لتسجيل لحظات معرفة جنس المولود المنتظر، حيث أقام المدونان الحفل في برج خليفة في دبي، وحاز فيديو الحفل على ملايين المشاهدات في وسائل التواصل، وتناقلت صفحات التواحفل صل أن حفل معرفة جنس المولود المنتظر كلف نحو 100 ألف دولار، حيث يشير اللون الأزرق إلى أنه (صبي) واللون الزهري إلى أن المولود سيكون (بنت). قد يهمك أيضاً :

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجان سوريان يبهران مواقع التواصل بحفل معرفة جنس المولود بتكلفة 100 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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