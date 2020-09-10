تعرف على برنامج إعادة التأهيل لـ "متلازمة ما بعد COVID-19"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون التعافي من مرض كوفيد -19 أمرًا صعبًا بعض الشيء، حيث يتطلب عناية إضافية، وفيما يلي نعرض بعض المدخلات حول متلازمة ما بعد COVID-19 التي يجب أن نعرفها.انتشر تأثير الوباء المستمر في نظام الرعاية الصحية بأكمله، ويواصل العاملون في الرعاية الصحية القتال على الخطوط الأمامية لعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى، وقد يحتاج مرضى COVID19 إلى العناية المركزة ، وبدعم كبير، انتصر المرضى.

ومع ذلك ، ووفقا لتقرير موقع " Onlymtheakth"، قد يحتاج أولئك الذين كانوا في حالة حرجة والذين عولجوا لفترات طويلة في وحدات العناية المركزة إلى بضعة أشهر أخرى للتعافي بشكل كامل، على الرغم من استكمال علاج COVID19.



ما بعد كورونا

متلازمة ما بعد COVID

هناك أدلة مهمة على أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة نسبيًا، والذين تم علاجهم في المنزل ، قد يعانون أيضًا من مرض طويل الأمد ، حتى بعد التغلب على العدوى.

ولوحظ أن الفيروس لا يؤثر فقط على الرئتين ولكنه يؤثر أيضًا على القلب والدماغ والجهاز الهضمي والكلى من بين الأعضاء الأخرى، تسمى هذه الظاهرة الجديدة التي ظهرت باسم "متلازمة ما بعد COVID-19". من المعروف أن المرضى الذين تعافوا من COVID-19 قد يعانون من:

معدل ضربات القلب غير الطبيعي

التعب المزمن

الإسهال المستمر

فقدان الوزن السريع ومشاكل في الجهاز الهضمي

التهاب خفيف إلى شديد في الدماغ

غثيان

فقدان الشهية والتذوق والشم

انخفاض تحمل التمرين

أنماط النوم المضطربة

ضعف العضلات

الآثار العصبية النفسية مثل الاكتئاب والأرق وما إلى ذلك.

لماذا تظهر هذه الأعراض؟

الأعراض ، وخاصة التعب ، ربما تكون استمراراً لعملية الشفاء وقد تلاحظ بعض الأعراض فقط بعد خروج المريض من المستشفى، وفي ما يقرب من 80٪ من المرضى ، يستمر التعب بعد المرض لعدة أسابيع ويزول تدريجيًا.

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عادة ما يتم ملاحظة انخفاض تحمل التمرين ، واضطراب في دورات النوم والاستيقاظ عند عودة المريض إلى منزله. أصعب الأعراض العصبية والنفسية والاكتئابية. يحتاج إلى تدريب متخصص مثل تدريب أخصائي علم النفس العيادي لتشخيصه.

الرعاية الصحية بعد الإصابة

من الضروري الحصول على رعاية ما بعد COVID19 مباشرة من المتابعة الأولى بعد الخروج من المستشفى ، أو عادةً بعد حوالي أسبوعين من الخروج، ثم حسب المتطلبات ، يمكن تقديم الدعم السريري وإعادة التأهيل البدني والدعم النفسي.

برنامج إعادة التأهيل لمعالجة متلازمة ما بعد COVID

يجب معالجة متلازمة ما بعد COVID19 من خلال التقييم السريري والتدخل النفسي والرعاية التأهيلية الشاملة. يجب أن تساعد لجنة الخبراء من الأطباء ، في العيادات الخارجية المخصصة لمرحلة ما بعد COVID19 ، في تقييم المريض سريريًا. هذه هي الخطوة الأولى نحو مساعدة المريض على معالجة الأثر المتبقي للعدوى. ستلعب إعادة التأهيل الجسدي دورًا حاسمًا في تحديد التأثير على الحركة وتقليل / زيادة تحمل التمرين وضعف العضلات. أيضًا ، يلعب التقييم النفسي دورًا مهمًا في معالجة اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بين أولئك الذين عانوا من مرض COVID19 الحاد وأقاموا لفترة طويلة في المستشفى. ستساعد مجالات التركيز هذه في تشخيص وعلاج المضاعفات طويلة وقصيرة المدى بين الناجين من COVID19.